Rubano un go-kart e si mettono a sfrecciare lungo le strade, fermati 2 minorenni

La notte brava di due ragazzini si è conclusa nella caserma dei carabinieri di Cattolica dove, alla fine, ne sono usciti con una denuncia a piede libero al Tribunale dei minori di Bologna. I giovanissimi, entrambi 14enni, hanno avuto l'idea di impossessarsi di un go-kart all'interno del cortine di un'abitazione per poi iniziare a sfrecciare lungo le strade della Regina. Intercettati da una pattuglia dei carabinieri entrambi sono stati bloccati per essere portati in caserma e denunciati a piede libero per ricettazione.