Rubato oltre 45 anni fa, il prezioso quadro del '600 inguaia un'antiquaria riminese

Il "Ritratto di fanciulla", un quadro del '600 attribuito a Romanelli detto il Raffaellino, era sparito nel lontano 1978 durante un furto ai danni del marchese Innocenzo Patrizi Montoro di Castel Giuliano quando i ladri erano penetrati nel suo castello di Braccia rubando l'olio su tavola. Di quell'opera d'arte, inserita nel database dei capolavori artistici finiti nelle mani dei malviventi, per oltre 45 anni si erano perse le tracce fino a quando il quadro era rispuntato nella bottega di un antiquario di Milano. Era stato lo stesso professionista, dubbioso sulla sua provenienza, a chiedere aiuto ai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale che sono riusciti a risalire a una nota antiquaria riminese 50enne che, adesso, è indagata per ricettazione.

Nel corso dell'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, i militari dell'Arma specializzati nelle opere d'arte hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione della donna rinvenendo altre opere di dubbia provenienza. Ad essere sequestrate per ulteriori accertamenti un mezzo busto d’avorio di Beatrice di Sardegna e un dipinto raffigurante San Pietro che risulterebbe rubato a Firenze all’interno di Palazzo Martelli, all’epoca in cui era ancora di proprietà del Seminario Maggiore di Firenze, poi trasformato in museo statale.