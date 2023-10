Rudy Bacchini in gol con Famija Arciunesa, donati 1.500 euro per le attività di Cuore 21

Rudy Bacchini e Famija Arciunesa donano 1.500 euro a Cuore 21 per dare gambe alle molteplici attività della preziosa realtà riccionese. Una donazione resa possibile grazie a “Calcio immensa passione” il libro scritto da Rudy Bacchini, edito da Famija Arciunesa e con il patrocinio del Comune di Riccione, capace di trovare grande riscontro in città. Una sorta di autobiografia calcistica che ha sullo sfondo sempre Riccione, dai cortili alle strade, ai primi campetti, gli oratori fino ai campi sportivi. Gli inizi con la società parrocchiale Riccione Mare poi la Robur, l’Asar, la Riccione Calcio, la Vis Riccione, la Polisportiva Fontanelle e poi la Riccione Calcio 1926.

“Ringrazio Famija Arciunesa per avermi accompagnato in questo progetto e anche i tanti che hanno acquistato e apprezzato il libro” ha dichiarato soddisfatto e felice l’autore del libro Rudy Bacchini “Come avevamo promesso il ricavato della vendita è andato in beneficenza a Cuore 21 ed incontrare i ragazzi per la consegna dell’assegno è stato molto bello, i loro sorrisi mi hanno reso felice e li ringrazio di cuore. Per questo ho anche deciso di donare ad ognuno di loro una copia del libro”.

“Rudy meritava assolutamente di raccontare la sua storia - ha commentato Francesco Cesarini, presidente di Famija Arciunesa -. La sua grande passione ha dato l’opportunità a tantissimi riccionesi di poter vivere un’esperienza calcistica importante nella propria crescita personale. Vedere Rudy con i ragazzi di Cuore 21 è stato veramente emozionante, un pò come quando ci allenava. Abbiamo fatto squadra, proprio come ci ha insegnato Rudy: ci eravamo dati un obiettivo e tutti insieme siamo riusciti a raggiungerlo in dieci mesi, vendendo un libro alla volta per poi raccogliere una cifra significativa. E’ stato molto impegnativo per Famija Arciunesa ma anche una grande soddisfazione da condividere con i ragazzi di Cuore 21 e Rudy. Grazie a tutti coloro che hanno acquistato il libro, ancora in vendita nei nostri punti tesseramento (10 euro)".