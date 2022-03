Rumore BIM Festival: Bellaria Igea Marina sulle grandi pagine nazionali

Svolti nel weekend presentazione e primo casting romano di Rumore BIM Festival: l'attesa kermesse musicale alla scoperta di nuovi talenti organizzata in onore di Raffaella Carrà. A fine ottobre, Bellaria Igea Marina sarà meta delle prefinali e della finalissima: in attesa di questa importante occasione anche in ottica di destagionalizzazione turistica, la città di Panzini si gode sin da ora la vetrina offerta dalla manifestazione, con prestigiosi spazi di informazione conquistati, tre le altre, sulle pagine di Ansa, Rainews, Corriere della Sera e Metronews.