Ryanair operativa al Fellini tutto l'anno: annunciati 4 voli per Cagliari anche nel periodo invernale

Destagionalizzare l’aeroporto Fellini, renderlo uno scalo operativo tutto l’anno e non solo nei mesi estivi. E’ questo l’ambizioso obiettivo che si pone Airiminum, la società che ha in gestione l'aeroporto. Dopo l’annuncio nella giornata d’esordio del Ttg di voler puntare a raggiungere l’obiettivo del milione di passeggeri entro il 2027, l’aeroporto annuncia che per la prima volta la compagnia low cost Ryanair resterà a Rimini con un volo operato anche nel periodo invernale. Sarà la rotta nazionale verso Cagliari.

Ryanair celebra il 25esimo anniversario delle operazioni a Rimini, lanciando il suo primo operativo invernale di sempre e offrendo una scelta di viaggi più ampia. L’operativo di Ryanair da Rimini per l’inverno 2023 prevede: 1 rotta nazionale verso Cagliari, oltre 200 mila passeggeri nel FY24 (+29% rispetto al FY23), 4 voli settimanali. L’indotto generato da Ryanair al Fellini vale fino a oggi 1,2 milioni di passeggeri trasportati e 160 posti di lavoro creati.

Dopo un’ottima stagione estiva, evidenziata da un incremento del 13% di posti rispetto all’estate 2022, Ryanair non ha solo aumentato le opportunità di viaggio per i propri passeggeri, ma ha anche contribuito in maniera significativa all’economia locale.

Mauro Bolla, Country Manager Italia di Ryanair, dichiara: “In occasione dei festeggiamenti per il 25esimo anniversario a Rimini, Ryanair rimane impegnata nel portare ulteriore crescita nella regione, e siamo lieti di annunciare il nostro primo operativo invernale a Rimini, con 4 voli settimanali per Cagliari. Per celebrare il nostro nuovo operativo invernale, abbiamo lanciato una promozione speciale, per viaggi compresi tra novembre ’23 e marzo ’24, disponibile solo su Ryanair.com”.

Così Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum: “Airiminum è lieta di confermare con grande soddisfazione i risultati di traffico finora raggiunti da Ryanair nel corso del 2023, che rappresentano il record dei passeggeri annui trasportati dall’inizio delle operazioni del vettore sull’aeroporto Fellini 25 anni fa”. Corbucci ha aggiunto che i volumi ottenuti sono il risultato di una proficua reciproca collaborazione destinata a crescere ulteriormente in futuro anche grazie all’operativo di Ryanair che proseguirà per la prima volta nella stagione Winter 2023/2024.