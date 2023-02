Ryanair e Fellini, 25 anni insieme: "Più biglietti e voli, ecco dove vi portiamo con tariffe da 29,99 euro"

La summer edition 2023 di Ryanair al Fellini di Rimini vale 566 voli e 9 rotte, di cui 7 internazionali, due domestiche e la novità di Praga. Numeri che però, per i prossimi anni, sono destinati ulteriormente a lievitare. Da Rimini si potrà raggiungere. La Polonia: Cracovia e Varsavia. L’Italia con voli interni per Cagliari e Palermo. La novità Praga, capitale della Repubblica Ceca. E ancora: Londra, Budapest, Kaunas e Vienna.

A sugellare l’accordo tra l’aeroporto Fellini e la compagnia aerea irlandese è Mauro Bolla, country manager di Ryanair in Italia: “Mentre celebriamo il 25° anniversario da quando abbiamo iniziato le operazioni a Rimini, Ryanair rimane impegnata a portare ulteriore crescita nella regione e siamo lieti di annunciare il nostro nuovo e più grande programma Estivo per Rimini, operando oltre 48 voli settimanali su 9 rotte, inclusa una nuova rotta per Praga”.

Il portavoce di Ryanair in Italia prosegue: “Per celebrare l’Estate 2023 di Rimini, lanciamo una promozione speciale con posti a sedere con tariffe a partire da soli 29,99 euro per viaggiare tra aprile e ottobre, solo attraverso il portale ufficiale Ryanair.com”.

I numeri di Ryanair

Ryanair Holdings, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair & Ryanair UK. Trasportando. 168 milioni di passeggeri all'anno con circa 3.000 voli giornalieri da 90 basi, il Gruppo collega oltre 235 aeroporti in 37 paesi grazie a una flotta di 517 aeromobili, con ulteriori 132 Boeing 737 in ordine, che consentiranno al Gruppo Ryanair di incrementare il traffico a 225 milioni all'anno. Ad oggi l’accordo tra Fellini e Ryanair ha portato a Rimini circa un milione di passeggeri.