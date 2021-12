Sabato 18 dicembre le elezioni per eleggere il nuovo consiglio provinciale: due le liste in corsa

Sabato 18 dicembre si vota per il rinnovo del consiglio provinciale di Rimini. Saranno due le liste a contendersi l’elezione: Lista Civica e Democratica e Lista Buon governo in Provincia. Per il rinnovo del consiglio (il presidente Riziero Santi resta invece in carica per un altro anno, come prevede la legge 56/2014) sono chiamati alle urne i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni compresi nel territorio provinciale di Rimini (inclusi i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio) in carica alla data del 18 dicembre 2021.

I candidati alla carica di consigliere della lista Civica e Democratica sono: Fabrizio Piccioni (sindaco di Misano Adriatico), Alice Parma (sindaco di Santarcangelo di Romagna), Marcello Fattori (sindaco di Maiolo), Daniele Morelli (sindaco di San Giovanni in Marignano), Daniela De Leonardis (consigliere comunale di Rimini), Barbara Di Natale (consigliere comunale di Rimini), Giuliano Zamagni (consigliere comunale di Rimini), Serena Soldati (consigliere comunale di Rimini), Manuela Guaitoli (consigliere comunale di Rimini), Ruggero Gozzi (consigliere comunale di Montescudo-Monte Colombo).

I candidati alla carica di consigliere della lista Buon governo in Provincia sono: Giancarlo Diotalevi (consigliere comunale di San Leo), Valentina Guerra (consigliere comunale di San Leo), Roberto Maggioli (consigliere comunale di Bellaria-Igea Marina), Flavio Mauro (consigliere comunale di Cattolica), Caterina Nicodemo (consigliere comunale di Montescudo-Monte Colombo), Domenico Petito (consigliere comunale di San Giovanni in Marignano), Domenica Spinelli (sindaco di Coriano), Greta Testa (consigliere comunale di Riccione), Matteo Zoccarato (consigliere comunale di Rimini).