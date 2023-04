La sabbia invade strade e piazzali a causa del forte vento, operatori di Geat ed Hera al lavoro

A causa del forte vento proveniente dal mare nei giorni scorsi, in diverse aree pedonali a ridosso delle spiagge ma anche lungo diverse strade si è accumulata della sabbia. Oltre a ostacolare il transito dei pedoni, la sabbia risulta anche pericolosa per la circolazione, in particolare per i mezzi a due ruote. Gli operatori di Geat già dalla mattinata di giovedì (6 aprile) sono intervenuti sia con l’utilizzo dei mezzi (i cosiddetti bob) sia con i soffioni per la pulizia delle strade che con badili e carriole, nei punti in cui non è possibile usare mezzi alternativi.

In particolare, gli accumuli di sabbia si sono verificati in piazzale Roma, piazzale San Martino, lungo la passeggiata di viale Torino e nei relativi accessi al mare, oltre che in piazzale Kennedy. Spostandosi verso nord, la sabbia ha invaso piazzale Azzarita, viale D’Annunzio (soprattutto in prossimità di viale Manfroni), e lungo la passeggiata Goethe (nelle vicinanze del bar Sirena).

Gli operatori di Geat hanno iniziato le opere di raccolta della sabbia con l’utilizzo dei bob lungo la passeggiata di viale Torino e con soffioni e badili in piazzale Roma e piazzale San Martino, per poi proseguire nella passeggiata Goethe. Dopo il passaggio degli operai di Geat, è previsto l’intervento dei colleghi di Hera per la pulizia superficiale.