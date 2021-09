Sacchetti: "San Michele fiera sicura, ordine pubblico garantito dalle forze dell'ordine"

“Non posso che esprimere la mia soddisfazione per come si è svolta la Fiera di San Michele per quanto riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico. Alle otto pattuglie di agenti della Polizia locale che nelle giornate di sabato e domenica hanno coperto 19 ore su 24, si sono infatti aggiunte le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri che con un forte dispiegamento hanno costantemente controllato sia l’area della Fiera che i parchi cittadini”, commenta l’assessore alle Politiche per la sicurezza Filippo Sacchetti a conclusione della prima delle Fiere autunnali. “L’ordine pubblico è stato garantito grazie a una massiccia presenza di uomini delle forze dell’ordine che anche in orari serali e notturni ha fatto sì che la manifestazione, alla quale hanno partecipato migliaia di persone e centinaia di operatori economici, si svolgesse in totale sicurezza e senza alcuna problematica di rilievo”, aggiunge l’assessore Sacchetti. “Ma oltre agli spazi destinati alla Fiera apposite pattuglie hanno controllato anche i parchi e la zona del parco Francolini, aree particolarmente frequentate grazie al bel tempo”, conclude l’assessore alle Politiche per la Sicurezza.