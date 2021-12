Il sindaco Sadegholvaad: "Aeroporto nodo strategico se vogliamo pesare nel turismo europeo"

E' un sindaco Jamil Sadegholvaad scatenato, al suo primo intervento dopo la vittoria alle elezioni, quello che interviene dal palco del teatro Galli durante la cerimonia di consegna del Sigismondo d'oro 2021. A tutti dice chiaro e tondo "vaccinatevi", spende ancora una volta parole di grande elogio per il personale sanitario impegnato per combattere la pandemia e poi lancia la sua visione di città. Mettendo in cima ai punti cardine il futuro dell'aeroporto: "Dobbiamo tornare a pensarci e a pensarlo nell’ottica della sua strategica importanza per il nostro territorio. Pubblico e privati assieme. E’ ormai il tempo di lasciarci alle spalle polemiche e problemi per approntare quella operazione ufficiale e trasparente che dia sostanza e sostegno al turismo, alle fiere e ai congressi, all’industria, tutte componenti di una città in procinto di un definitivo salto nella dimensione di una capitale europea".

Poi il sindaco continua a rimarcare il ruolo che dovrà giocare nei prossimi anni Romagna Next: "E' necessario mettere assieme i comuni dell’area romagnola, Romagna Nex vede Rimini tra i suoi promotori più entusiasti e convinti. Su accessibilità, mobilità, alta velocità, economia, cultura saremo chiamati a scelte decisive e forti. Con questo medesimo spirito vogliamo approcciarci alle relazioni e ai progetti con i Comuni della provincia di Rimini e con la Repubblica di San Marino. Ai primi dico: non facciamone questioni di appartenenza politica se possiamo collaborare a progetti e iniziative che migliorino e promuovano il nostro territorio. Al secondo dico: Rimini ha tutta l’intenzione di aprire una fase nuova con la repubblica di San Marino in ordine allo sviluppo dell’aeroporto, alla viabilità, ai progetti comuni di promozione del turismo e della cultura".

Sul futuro della sanità il sindaco si addentra. E' un tema che va oltre la pandemia: "Probabilmente andrà aggiornato il progetto di sanità territoriale della Case della Salute, aggiornandolo e potenziandolo con reparti e mezzi capaci di venire in aiuto efficacemente allorché si avvicina una nuova ondata pandemica, senza andare a compromettere le strutture ospedaliere e sanitarie tradizionali", rivela il sindaco.

"Come neo sindaco so bene che sarò giudicato esclusivamente per quello che farò e non per quello che dirò o prometterò. Sono consapevole di tutto questo e lo sento sulla pelle come un impegno e una sfida. Ma la capacità di centrare impegni e sfide sarà proporzionale alla capacità di coinvolgere la città non nel singolo progetto del Comune ma verso un orizzonte comune in cui tutti ci possiamo sentire cittadini a tutti gli effetti".

In riferimento alle associazioni premiate con il Sigismondo d'oro 2021 Rimini Autismo e Basta merda il sindaco Sadegholvaad spiega: "Quest’anno riconosciamo il Sigismondo d’oro a due associazioni, realtà che hanno alle spalle una lunga e intensa attività di impegno civile e volontariato, fondata sul concetto di mutuo soccorso: un link antico ma allo stesso tempo moderno, quello dell’altruismo come forma più alta di relazione tra individuo e collettività".

C'è poi l'occasione al teatro Galli di regalare una fotografia sull'andamento anagrafico della città. Una Rimini che si conferma sopra i 150 mila residenti: "L’ultima fotografia demografica ci racconta come a Rimini vivano 150.072 persone, 78.103 donne e 71.969 uomini - è l'analisi del primo cittadino -. Di questa popolazione, il 22,14 per cento risiede nell’ex Quartiere 5, più o meno l’area di Rimini Nord. La componente straniera sul totale è del 13,32 per cento; le famiglie sono 67.690, 220 in più rispetto al primo semestre 2020. Aumentano i matrimoni, mentre l’aspettativa di vita si conferma tra le più alte del Paese, 82 anni. Al terzo trimestre erano 34.720 le imprese attive sul territorio riminese, con un saldo attivo di 149 rispetto all’anno scorso".