Sadegholvaad ora batte cassa, i danni dell'alluvione irrisolti: "Non è fare carità, lo Stato dia garanzie"

Famiglie sfollate, strade ancora chiuse, versanti crollati su cui intervenire. E’ di una decina di giorni fa il servizio con cui RiminiToday, sentiti gli amministratori locali impegnati in prima linea nei comuni dell’entroterra, denunciava una situazione ancora di profonda criticità a seguito dell’alluvione dello scorso maggio. Danni che sono ancora evidenti anche nelle nostre zone, soprattutto lungo le fasce collinari e montane. Da Montescudo-Monte Colombo a Novafeltria e i comuni a loro limitrofi.

Ora sul tema sale in cattedra Jamil Sadegholvaad, nel ruolo di presidente della Provincia di Rimini. Il primo cittadino della città capoluogo si allinea al presidente della Regione Stefano Bonaccini, che durante le scorse ore ha chiesto alla premier Giorgia Meloni un incontro urgente, per capire quando arriveranno risposte per l’alluvione. “Serve che il Governo faccia quello per cui si è impegnato a fare con le popolazioni colpite dal disastro – sottolinea Sadegholvaad -, e cioè mettere a disposizione le risorse necessarie per sostenere la ripresa della Romagna che è il cuore del nostro Paese. Qui non si chiede la carità: si chiede di essere rispettati nella dignità, si chiede uno Stato che faccia lo Stato e, senza più giri di parole, dichiarazioni e interessi di parte, dia garanzie sui soldi grazie ai quali vengano avviati, si completino, terminino i lavori necessari alla rinascita”.

Poi si addentra sulla situazione che riguarda il territorio della Provincia di Rimini: “Il calcolo ufficiale che era stato fatto una quarantina di giorni fa non lascia spazio a interpretazioni: 573 gli interventi urgenti (per una cifra complessiva di 70 milioni 804 mila euro) richiesti nel territorio riminese, finalizzati al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, avviati o da avviare nei prossimi mesi. Di questi, quasi 150 terminati, un'ottantina in corso e la maggior parte ancora da attivare (per una cifra di 53 milioni 617 mila euro)”.

“Le ferite continuano a essere evidenti in Valmarecchia, in Valconca e in altre aree, ancora alle prese con gli effetti delle frane, degli smottamenti, del dissesto dovuto all'eccezionale ondata di maltempo primaverile – conclude Sadegholvaad -. E i Comuni delle nostre colline e non solo sono sempre più in difficoltà, quei Comuni e la provincia che finora hanno risposto 'di tasca propria' alle emergenze ma adesso non possono più farlo perché ormai privi di risorse economiche”.