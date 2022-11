Sadegholvaad in "pole position" per la presidenza della Provincia. Si attende l'esito delle elezioni

Sono in corso le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Provincia, che succederà a Riziero Santi. Sono elettori i sindaci e i consiglieri dei 27 Comuni del territorio provinciale, mentre i candidati sono il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il sindaco di Bellaria-Igea Marina, Filippo Giorgetti. Alle ore 15 ha votato il 40% degli aventi diritto. La proclamazione del risultato è prevista per domani mattina.