Sadegholvaad: "Rimini conferma tutti gli eventi, ripartiamo con il pensiero rivolto a chi sta soffrendo"

“Il nostro pensiero non può che essere tutto rivolto in questo momento agli amici di Forlì, Cesena e Ravenna, ma con il massimo rispetto per le zone colpite dall’alluvione e di chi in questo momento sta soffrendo, dobbiamo ripartire e andare avanti. Dobbiamo spiegare che siamo pronti per la nuova stagione turistica. E per questo motivo Rimini non annullerà nessuno degli eventi che sono in agenda a partire da questi giorni. Anche se siamo consapevoli che esiste una difficoltà, a partire dai collegamenti, nella speranza che possano al più presto essere ristabiliti”. Lo ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a margine della conferenza stampa di presentazione di Rimini Wellness off, il maxi calendario di eventi del fuori salone pronto a invadere il centro storico della città e della Riviera nelle giornate dall’1 al 4 giugno.

Ma non solo. Rimini si prepara per la sfilata di Alberta Ferretti, in agenda dal 26 maggio a Castel Sismondo. E procedono i preparativi per accogliere in città Vasco Rossi in attesa della data zero del suo tour in agenda il prossimo 2 giugno allo stadio Romeo Neri. Secondo le ultime informazioni, il celebre rocker dovrebbe fare capolino in città già a partire dai prossimi giorni, sicuramente entro questo fine settimana. E ultimare in città gli ultimi preparativi dei concerti, in vista della data d’esordio.

Durante le scorse ore il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha incontrato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “In questo momento la priorità è quella di affrontare, seguire e presidiare le zone più colpite. Dove è necessario intervenire con urgenza, ma occorrerà dal governo un’azione particolare anche per i risvolti turistici, fortunatamente qui non abbiamo avuto grossi problemi e bisognerà dare la giusta comunicazione e la giusta immagine di una Riviera che è pronta ad accogliere i turisti. Occorreranno campagne di comunicazione mirate non solo in Italia ma anche all’estero”, dice Sadegholvaad.

“Rimini e la Romagna – spiega il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - sono decise a ripartire dopo la terribile alluvione che ha sconvolto la nostra terra. In questi giorni di dolore e fatica è emersa tutta la forza di volontà, l’ottimismo, la determinazione dei romagnoli e quell’innata propensione alla fiducia, a guardare avanti. Un’energia di cui oggi più che mai abbiamo bisogno”.

E sulla scelta del sindaco di Ferrara Alan Fabbri di non rinunciare al concerto di Bruce Springsteen: “Se c’erano le condizioni per organizzarlo in sicurezza ha fatto bene. Avrei assunto anche io la sua stessa decisione”.