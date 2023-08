Sadegholvaad e il semestre da +12%. "Stagione difficile, l'alluvione una batosta, ma Rimini è forte"

Rimini cerca di guardare i dati relativi al turismo, in arrivo dalla Regione Emilia Romagna, con ottimismo. La città “regge” l’intera Riviera quasi da sola, circa 730 mila arrivi e 2,2 milioni di presenze, partendo da un parziale gennaio-aprile di +56% per gli arrivi e +33% sul 2022 che le hanno consentito di mantenere una variazione semestrale positiva nonostante il -20% di maggio e il -2,5% di giugno. Il primo semestre si chiude con uno stimolante +12%.

"I dati del primo semestre consolidano alcune considerazioni già fatte nei mesi scorsi. La prima: i primi sei mesi sono da dividere nettamente in due parti – è la riflessione del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -, con l'alluvione di maggio a segnare il confine. Sin lì la stagione degli eventi pasquali e soprattutto delle fiere e dei congressi aveva fatto da locomotiva per tutta la Riviera, alimentando conseguenti positive attese per il resto della primavera. L'alluvione ha interrotto questo trend, con le sue conseguenze logiche sia a maggio che a giugno. L'altro dato consolidato è Rimini, il capoluogo, che ha dati superiori alla media provinciale e della costa, pure grazie al dato di arrivi e pernottamenti esteri anch'esso superiore alla media. E avere potuto contare su questo ha permesso di sopportare meglio di tutti la vera criticità di quest'anno per l'intero settore balneare nazionale, dall'Adriatico, alla Puglia, al Tirreno: la minore presenza degli italiani”.

“Rimini però ha aggiunto tra maggio e giugno un'iniezione di eventi e di iniziative di fortissimo richiamo che, adesso numeri alla mano, permettono di dire che hanno avuto un sicuro e positivo effetto – prosegue il sindaco -. Certo, sin qui si tratta di una stagione particolare e critica, in cui a dinamiche nazionali (il peso crescente dell'inflazione sulle tasche degli italiani, il ritorno alla possibilità di fare viaggi all'estero dopo la pandemia) si sono aggiunti eventi catastrofici, ma in questo caso Rimini, e in generale anche la Provincia visto che i parziali semestrali portano ancora segni +, dimostra di tenere e nel caso del capoluogo addirittura di assommare risultati lusinghieri”.

“E, oltre al ricettivo, mi riferisco anche a ciò che registro nell'extralberghiero in termini di redditività di impresa, e cioè di incassi. Sottolineo questo anche perché l'Istat forse ha qualche freccia in più all'arco dell'autorevolezza delle opinioni in libertà lette e sentite in questi mesi e in queste settimane, già allineate al de profundis. Chiaro, il resto dell'estate è il vero banco di prova e in questo scenario complessivo, questa resta una delle stagioni più difficili degli ultimi 20 anni per contingenze varie. Faremo in tempo a settembre per i bilanci e il resto. Oggi, se permettete, lasciamo che siano i numeri a parlare".