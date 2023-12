La sala del Consiglio si veste a festa grazie agli addobbi natalizi dei piccoli alunni delle scuole

La sala consiliare di Palazzo Garampi si è trasformata in un incantevole scenario natalizio grazie alle bambine e ai bambini di alcune classi delle scuole elementari Maestre Pie, che lunedì mattina, insieme ai loro insegnanti, sono stati accolti in Consiglio comunale dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dalla presidente Giulia Corazzi in vista delle festività. In una mattinata dedicata agli auguri e alla gioia di stare insieme, i piccoli partecipanti hanno portato il loro contribuito e il loro entusiasmo per vestire a festa l'assemblea con colorati addobbi, tra alberi di Natale e luminose decorazioni. La divertente iniziativa non ha solo aggiunto un tocco festoso alla sede del Consiglio, ma è stata anche un’occasione per rendere i giovanissimi cittadini di Rimini i veri protagonisti della vita istituzionale, promuovendo e rafforzando un senso di comunità e condivisione.