"Salario minimo di almeno 10 euro lordi all'ora", respinto l'ordine del giorno dell'area di minoranza della Cgil

"Nell’ultima Assemblea Generale della CGIL di Rimini, tenutasi mercoledì 5 luglio, e durante l’assemblea Generale Filcams-CGIL Rimini, in data 26 giugno, come area di minoranza “Le Radici del sindacato” abbiamo presentato un ordine del giorno che chiedeva agli organismi sindacali di sostenere il progetto di legge di iniziativa popolare n.117 del 20-05-2023". Un ordine del giorno che è stato respinto, si rammarica l'area di minoranza nel sindacato.

"Questa iniziativa prevede l’istituzione di un salario minimo orario in Italia di almeno 10 euro lordi all'ora per ogni lavoratore e lavoratrice. Questa normativa prevede inoltre un meccanismo automatico di rivalutazione del minimo sindacale in base aumento dell’inflazione e severe pene amministrative pecuniarie nei confronti dei datori di lavoro che non aumentano i salari ai propri dipendenti. In entrambe le riunioni il nostro ordine del giorno è stato respinto da parte di tutti i membri degli organismi, con eccezione di 3 voti di astensione e quelli favorevoli. Quello che più ci preoccupa sono le motivazioni, fantasiose e pretestuose, che a nostro avviso mostrano solo debolezza e una chiara difficoltà a condurre una linea sindacale autonoma e radicale".

"Entrambi gli organismi sono stati eletti nelle fasi congressuali dell’organizzazione e dovrebbero rappresentare i lavoratori che appartengono alla più grande organizzazione dei lavoratori in Europa, che conta più di 5 milioni di iscritti. Usiamo il condizionale non a caso perché la scelta della maggioranza dei partecipanti all’assemblea ha respinto una proposta che chiedeva importanti aumenti salariali a lavoratori poveri o sottopagati e non sostenere una mobilitazione sul tema del salario è per noi un grave segno di smarrimento del più grande sindacato italiano. Crediamo che i dirigenti della nostra organizzazione dovrebbero rendere conto agli iscritti e alle iscritte della CGIL di questa mancanza di coraggio e volontà politica di condurre importanti battaglie per aumentare i salari dei lavoratori, anche e soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni degli organismi nazionali".