Un salasso milionario. "Da 4,8 a oltre 10 milioni di caro bollette, ma con la spending review reggiamo"

Il caro bollette vale per il Comune di Rimini un salasso di oltre 10 milioni di euro sul bilancio corrente, di cui 3 milioni solo per l’illuminazione pubblica. Ma il 2023 porterà al bando di gara per individuare un nuovo gestore, chiamato a un restyling complessivo di tutta l’illuminazione pubblica. Ad annunciarlo è l’assessore al Bilancio Juri Magrini.

La voce comprende luce, gas, acqua per le scuole, palestre, uffici di competenza comunale. Nel 2022 il costo inserito nel bilancio di previsione fu di 4,8 milioni di euro, poi abbondantemente superato in considerazione dell’aumento del costo dell'energia, più che raddoppiato dall'inverno scorso. Nel bilancio di previsione 2023 la spesa inserita per le utenze è di è di 11.343.000 euro, in linea dunque con la spesa sostenuta nel 2022. “L’auspicio – spiega l’assessore Magrini – è che nel corso dell’anno si possa realizzare un risparmio grazie alle misure di contenimento dei consumi già messe in atto e da gennaio con il calo del costo dell’energia elettrica”.

Nonostante il quadro complesso, il bilancio del Comune di Rimini si annuncia solido grazie, oltre che ad una attenta operazione di spending review dei vari settori del Comune, al consolidamento dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, che consentirà di recuperare 1 milione di euro in più rispetto al bilancio di previsione 2022, con una previsione complessiva di 5,6 milioni. “E’ un bilancio che scommette sul territorio: previsti 9 milioni di euro di entrate dall’imposta di soggiorno, destinati alla riqualificazione della città, alle attività culturali e turistiche”, aggiunge Magrini.

L’assessore poi sottolinea come si andrà a bando per la ricerca di un nuovo gestore: “Il nuovo anno ci dovrà portare a individuare, attraverso le gare, il nuovo gestore. L’obiettivo di questa amministrazione è quello di completare entro la fine della legislatura la riqualificazione di tutti gli impianti elettrici, per un’operazione complessiva da 25 milioni di euro”.