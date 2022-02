Sale l'attesa per il Sigep, da Rimini i nuovi trend per la ripartenza

Sale l'attesa per il ritorno di Sigep, "The Dolce World Expo", la manifestazione del foodservice artigianale di Italian exhibition group a Rimini dal 12 al 16 marzo. E la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza svela alcune novità: a partire dalla Vision Plaza, dove si tracceranno i trend globali di gelateria, pasticceria, cioccolateria, panificazione artigianali e caffè: 30 talk, workshop ed eventi internazionali con analisti, associazioni, mondo accademico, scuole e media. Tra nuove abitudini dei consumatori, scelte sostenibili, tecnologie digitali e opportunità di sviluppo per i mercati esteri. Più ne dettaglio: sabato 12 marzo, il talk di apertura, "Sostenibilità come motore per la crescita del fuori casa" con il professor Fabio Fava dell'Università di Bologna, l'head of Foodservice Europe della società di analisti del mercato The Npd Group, Cecilia Manget, e Daniele Fattibene, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali. Focus in particolare sui driver della ripresa post pandemia nei Paesi europei, sugli scenari nei mercati asiatici e in quelli nordamericani, e sui cambiamenti nel consumo fuori casa in Italia e le attese di crescita per il 2022. Tra gli altri soggetti presenti nella Visione Plaza, la Federazione italiana Pubblici esercizi affronterà il tema del recruitment del personale qualificato; Aibi presenterà la preview di una ricerca realizzata con Cerved. Il Gruppo Lievito Assitol si concentrerà sulla circolarità e sostenibilità. Degli investimenti a sostegno del digitale nelle filiere previsti dal Pnrr parleranno Sistema Gelato e Simest. Saranno presenti anche Ampi-Accademia maestri pasticceri italiani, e Slow Food.