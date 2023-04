Sale studio, uffici e palestra: con la nuova palazzina l'Università è sempre più al centro di Rimini

Sale studio, uffici e una palestra iper moderna. L’università è sempre più al centro di Rimini. Nell’idea di città e anche simbolicamente. Fa esordio la nuova palazzina di piazza Malatesta, un plesso destinato a diventare un punto di riferimento per gli universitari. Dato che a due passi da Castel Sismondo si potrà studiare e fare sport. L’inaugurazione della nuova sede si è svolta giovedì (27 marzo) alla presenza delle massime autorità cittadine su invito del rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari. Dove una volta c’erano i laboratori del tecno-polo, ora trasferiti in via Dario Campana, ci sarà così un ambiente vivo tutto il giorno, dinamico e con attività. L’Alma Mater ha acquisito in comodato gratuito una parte dell’edificio di proprietà di Uni.Rimini partecipando così ai lavori di ristrutturazione. La rifunzionalizzazione del sito ha previsto un investimento complessivo, sostenuto assieme dall'Ateneo e da Uni.Rimini, di oltre 1.100.000 euro. Un impegno che va nella direzione non solo di fornire alla comunità universitaria servizi in maniera integrata, ma anche di ridurre le spese di locazione sostenute dall'Ateneo per le attività del Campus di Rimini.

Il rettore: “L’università sempre più nel cuore della città”

“Nell’apertura di questi nuovi spazi – afferma il Rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari - si realizzano molti degli obiettivi e degli indirizzi strategici che improntano l’azione dell’Alma Mater in tutto il suo Multicampus: un’interazione e una collaborazione sempre più stretta con le amministrazioni cittadine e con gli enti di sostegno, nella convinzione che solo un impegno congiunto consenta di raggiungere risultati ambiziosi; una compenetrazione sempre più forte tra comunità universitaria e comunità cittadina, perché la presenza dell’Ateneo sia sempre più chiaramente percepita come un fattore di crescita a beneficio di tutta la collettività. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: il Comune di Rimini, Uni.Rimini e il Cusb. Consideriamo questo traguardo come il pegno delle tante azioni comuni che potremo intraprendere in futuro, per una crescita sempre più armonica del Campus riminese e della città che lo ospita”.

NUOVA PALESTRA - Una palestra iper moderna con vista Castel Sismondo

Il sindaco: “Un gioiello vista Castel Sismondo”

“Uno spazio innovativo che unisce università e città in uno dei luoghi simbolo di Rimini, a servizio non solo degli studenti ma di tutti i riminesi - dichiara il sindaco di Rimini Sindaco Jamil Sadegholvaad -. È evidente come il focus, anche simbolico, di questa inaugurazione, sia la valorizzazione del campus riminese dell’Alma Mater, con un investimento nel cuore della città, in un contesto urbanistico e culturale di grande pregio e suggestione. Il benessere, lo sport, così come la ricerca e il diritto allo studio sono due asset strategici che caratterizzano la presenza universitaria a Rimini e che oggi, tramite la nuova sala studio e la Alma gym, trovano un nuovo, caratteristico connubio nel centro storico”.

Al piano rialzato del Plesso Malatesta trovano posto i locali di Uni.Rimini. Si tratta di 140 metri quadrati nei quali ci sono uffici e sale riunioni in cui potranno svolgersi anche workshop e attività formative. Mentre il piano superiore è tutto dedicato all’attività sportiva.

“Siamo molto soddisfatti di poter mettere a disposizione della comunità universitaria del Campus di Rimini questi due importanti spazi – dichiara Simone Badioli, Presidente di Uni.Rimini - la sala studio e la palestra, che sopperiscono a una domanda di servizi e di luoghi di incontro dei nostri oltre 5.000 studenti. Inoltre, in questo modo abbiamo supportato l’Università di Bologna nell’importante obiettivo di ridurre gli oneri di affitto degli spazi. Con questo investimento sarà, infatti, possibile risparmiare circa 100.000 euro all’anno in affitti per i medesimi servizi, in precedenza spesi da Uni.Rimini e dal Campus”.

Le sale studio

Al piano rialzato è collocata anche la sala studio con oltre 40 posti che vanno ad aggiungersi a quelli delle altre 4 sale letture della Biblioteca Centrale del Campus di Rimini e della sala studio ubicata nella Residenza Hotel Palace, quest’ultima messa a disposizione grazie alla collaborazione con ER.GO. La nuova sala studio Malatesta, dotata di collegamento wifi, avrà un ampio orario di apertura, dal lunedì al venerdì (12 ore per la maggior parte dei mesi dell’anno, dalle 8.30 alle 20.30) per venire incontro alle esigenze delle varie tipologie di studenti universitari. In ogni postazione inoltre sarà possibile collegare strumenti elettronici di supporto allo studio (PC, tablet, smartphone).

“Esprimo grande soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo plesso – afferma Alessia Mariotti, Presidente del Consiglio di Campus di Rimini - e in particolare per i servizi che verranno così garantiti agli studenti del Campus. La nuova sala studio Malatesta è inoltre collocata in una posizione di prestigio nel cuore della città, in una piazza simbolo della rinnovata immagine di Rimini”.