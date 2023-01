Sulla salita del "Pirata" si fa sci alpinismo, dopo la bufera Carpegna si colora di bianco

Con le ultime abbondanti nevicate la salita più storica e simbolica di Carpegna si colora di bianco. Da sempre meta ambita e duramente sudata dai ciclisti di ogni dove con il favore delle bufere degli ultimi giorni ha permesso a tre ragazzi romagnoli (Francesco Semprini, Luca Ancarani ed Andrea Ancarani) di compiere tutta la salita in sci alpinismo. In ogni condizione meteorologica, lo sport e il piacere di faticare non abbandoneranno mai la salita del Pirata.