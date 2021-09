Salta il "tappo" sulla Ss16: riaperta la viabilità nel tratto di Bellaria

Buone notizie per gli automobilisti che, dallo scorso 13 settembre quando erano iniziati i lavori, erano costretti a un vero e proprio calvario per raggiungere Bellaria o l'Iper di Savignano percorrendo la Statale 16 Adriatica. L'Anas ha infatti comunicato che il "tappo" tra gli svincoli per il centro e quello di San Mauro verrà tolto dalla giornata di giovedì 23 settembre. "Terminata la prima fase di cantierizzazione - spiega una nota stampa - che rendeva necessaria la chiusura al transito del tratto della SS 16 dal 189,500 al km 186,500, in direzione Ravenna, si sta procedendo all’installazione dei new jersey che consentiranno di modificare l’impostazione di cantiere. Dalle ore 12:00 di giovedì 23 settembre sarà di nuovo consentito il transito sulla corsia di sorpasso, pertanto non sarà più attiva la deviazione del traffico sulla viabilità secondaria. Tale limitazione temporanea alla circolazione è prevista fino al termine dei lavori, programmato per venerdì 3 dicembre".