Salta l'evento natalizio "E' Tendoun", lo scorso anno donati 6mila euro allo Ior

E’ Tendoun di Viserbella si prende una pausa. "Purtroppo le condizioni attuali non ci permettono di organizzare l’evento natalizio - spiega Stefano Benaglia - E’ stata una scelta quasi naturale visto l’aumento dei casi e l’oggettiva difficoltà di organizzare l’evento in sicurezza, ma soprattutto perché crediamo che in questo momento tutti devono fare la loro parte, evitando situazioni di potenziale contagio".

Lo scorso anno i ragazzi di E’Tendoun hanno donato 6000 euro al progetto Margherita dell’istituto oncologico romagnolo,

frutto della generosità di tanti volontari e ospiti dell’evento che per 21 giorni ha tenuto compagnia ai cittadini e turisti di Rimini Nord. "Iniziamo a prepararci per natale 2021, con nuove idee e una ritrovata voglia di stare insieme", affermano i ragazzi di E'Tendoun.