Saludecio rinnova il proprio impianto cimiteriale con un investimento corposo da 100.000 euro. Sono in corso i lavori per il risanamento dei camminamenti interni con catramature specifiche, la realizzazione della pavimentazione nella parte inferiore dell’infrastruttura, il livellamento con demolizione dei gradini per abbattimento di alcune barriere architettoniche. Inoltre è prevista una nuova apertura e chiusura automatica del cancello d’ingresso ed infine si sta sistemando il piazzale esterno con posteggi per disabili e per un totale di 16 posti auto. "I lavori sono finanziati dai contributi statali secondo la legge n° 160 del 2019 per investimenti su opere pubbliche - spiega il sindaco Dilvo Polidori - è un intervento al quale teniamo molto, che migliora il servizio dell’impianto cimiteriale e aumenta gli spazi per la sosta nel parcheggio, miglioreremo poi la pavimentazione di alcuni vialetti interni". Si ampliano, dunque, i servizi nel Comune di Saludecio che sta preparando altri interventi urbanistici sul territorio per una collettività che cresce.