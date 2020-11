Saludecio si rifà il look, un tesoretto di 340mila euro per la riqualificazione

Il Comune di Saludecio si rifà il look ed investe tra fondi comunali e regionali oltre 340.000 euro in opere pubbliche, come il palazzo comunale, e soprattutto restaura completamente, dopo tanti anni, i suoi splendidi ed unici murales, caratteristica tipica del paesino della Valconca, da sempre conosciuto in tutto il mondo proprio per tale peculiarità. "Nel dettaglio - spiega il sindaco Dilvo Polidori - andremo ad investire oltre 100.000 euro nella manutenzione delle strade, 50.000 euro per l’efficientamento energetico della scuola primaria del paese 'Ivo Semprini' dove andremo a sostituire una cinquantina di infissi in legno con altrettanti ma in pvc, realizzando poi cappotto termico anche alla scuola dell’infanzia e realizzando tende ombreggianti".

Ed ancora: "Di 189.000 euro di fondi regionali per l’emergenza Covid - prosegue il sindaco - investiremo oltre 30.000 euro nel restauro completo e profondo di gran parte dei 50 murales diffusi su case ed edifici del paese, usurati dal tempo e dalle intemperie. I restanti 159.000 euro saranno impiegati tutti sul palazzo comunale, sia per rendere fruibili i locali a lato della biblioteca cittadina, sotto il loggiato comunale, sia per la manutenzione straordinaria di altri spazi (vedi sede Proloco ecc.), sia anche per la sostituzione delle persiane e degli infissi del palazzo comunale stesso".