Salute e prevenzione, a Coriano due serate informative gratuite

L’Amministrazione comunale ha organizzato due serate di divulgazione scientifica rivolte alla popolazione. I temi che verranno trattati riguardano le tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e l’obesita' quale reale patologia.

Esperti in materia illustreranno tecniche necessarie al fine di poter intervenire prontamente in caso di ingestione accidentale; per quanto riguardo l’obesità invece, verrà trattata sia in chiave dietologica che chirurgica.

“La possibilità di conoscere le tecniche e saper intervenire nell'immediato -dichiara l’assessore alla sanità Paolo Ottogalli- in caso di accidentale ingestione di qualsivoglia materiale da parte dei nostri bambini, risulta sicuramente determinante per la loro salute.

L'obesità è vista a tutt'oggi come un problema prevalentemente estetico, nulla di più erroneo in quanto è una vera e propria patologia che determina come conseguenza gravi problematiche quali diabete, scompenso cardiocircolatorio e problemi respiratori pertanto va considerata come malattia e occorre rivolgersi a specialisti per guarire.

Da qui nasce l’idea di organizzare serate informative con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul discorso salute e prevenzione e a tale scopo seguiranno ulteriori incontri di carattere divulgativo sanitario”.

Le date delle serate verranno rese pubbliche a breve sui canali istituzionali dell'ente.