Salute, una tavola rotonda dedicata al tumore al pancreas con i medici dell’ospedale “Infermi”

Il 30 Aprile l’associazione Oltre la ricerca Odv, con il patrocinio del Comune di Coriano, organizza una tavola rotonda alla presenza di una decina di medici tra primari e dirigenti dell’ospedale “Infermi” di Rimini rivolta alla cittadinanza, dal titolo “…tanto a me non capita - Tumore al pancreas: il percorso dalla diagnosi al trattamento“.

L’evento che si terrà alla sala Isotta, ore 20.30, si inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Quanto pesano 80 grammi?” Promossa dall’Associazione Oltre la Ricerca Odv insieme alla Fondazione Nadia Valsecchi in occasione della Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas, svoltasi lo scorso novembre, con lo scopo accendere i riflettori su una neoplasia aggressiva e ancora poco conosciuta e sulla necessità di investire in ricerca e nel miglioramento dei percorsi di cura.

Il tumore al pancreas colpisce ogni anno un numero crescente di persone, sia in Italia che nel mondo. Secondo i dati dell’Associazione Italiana Registro Tumori sono state circa 14.500 nel 2022 le nuove diagnosi in Italia, in aumento rispetto agli anni passati. Si tratta di una patologia che tende a manifestarsi con sintomi aspecifici nelle prime fasi, e che per questo, nell’80% dei casi viene diagnosticata solo in fase avanzata.

Nel 2023 nell'ambulatorio biliopancreatico, istituito all’ospedale “Infermi” di Rimini presso il reparto di Gastroenterologia, sono state effettuate circa 300 visite con un 60% di primi accessi e il restante 40% di controlli per patologia bilio pancreatica quali pancreatite cronica, presa in carico e follow up di pazienti con lesioni cistiche del pancreas, neoplasia del pancreas, familiarità per neoplasia del pancreas.

Nello stesso anno sono state eseguite 350 ecoendoscopie biliopancreatiche di cui circa il 40% con biopsia per l'inquadramento diagnostico di patologia bilio pancreatica. Il Reparto di Gastroenterologia è coinvolto nella sorveglianza dei familiari di pazienti affetti da questa patologia.

“Come medico, ancor prima che assessore, ho accolto questa iniziativa perché coinvolgerà numerosi medici per informare e sensibilizzare il pubblico – commenta l’assessore alle Politiche Sociali e alla Salute, Paolo Ottogalli -. Il tema della sanità è ampio e sfaccettato, quindi a maggior ragione la comunicazione e il dialogo tra pazienti, medici, Istituzioni e territorio può e deve essere facilitato, a partire da incontri pubblici aperti alla cittadinanza. Ringrazio l’associazione Oltre la ricerca e i medici che prenderanno parte all’incontro.Migliorare la presa in carico dei pazienti e la consapevolezza sulla malattia ha ricadute positive sulla sopravvivenza e la qualità di vita degli ammalati”.

Cos’è il pancreas? A cosa serve? Come funziona? Cosa succede quando ci si ammala? Quali sono i sintomi? I fattori di rischio? Quali sono i percorsi di trattamento? A queste domande e ad altre che solleveranno i presenti, i medici risponderanno affinché il tumore al pancreas possa in futuro fare meno paura.