Saluto fascista alla festa di compleanno, assolto il cameriere di Viserbella

Il caso era scoppiato alla fine di agosto 2020 e aveva avuto una risonanza nazionale quando una famiglia di colore, in vacanza sulla Riviera, aveva denunciato un presunto episodio di razzismo avvenuto in un ristorante di Viserbella. Claudio Di Mieri il cameriere della "Tana marina", secondo le accuse, aveva accolto i 12 commensali che si erano riuniti per festeggiare un compleanno dicendo "Scusa Benito perchè devo servire anche i negri" per poi rivolgere a un quadro che ritraeva il Duce il saluto fascista. La storia era stata raccontata da un video in diretta Facebook sul profilo di Adjisam Mbengue, 38enne di origine senegalese che vive a Imola, che si era ritrovata al mare con alcuni parenti provenienti da Bergamo per festeggiare i 12 anni della figlia di questi ultimi. Secondo quanto emerso dal dibattimento, il gruppo si era presentato nella pizzeria che quella sera era particolarmente affollata. Al momento di prendere l'ordinazione, il cameriere 54enne avrebbe avuto questo atteggiamento razzista tanto che i commensali avevano iniziato a discutere con lui intimandogli di vergognarsi per la frase e di rimuovere il ritratto di Mussolini.

In aula era stata sentita la stessa Mbengue, costituitasi parte civile nel processo e seguita dall'avvocato Maurizio Ghinelli, che alla precisa domanda del giudice sul perchè il gruppo non aveva lasciato il locale aveva spiegato che era oramai tardi per trovare un altro locale e che non voleva fare scenate rovinando il compleanno della nipotina. Solo all'indomani dell'episodio, tornata a Imola, la 38enne si era presentata ai carabinieri per raccontare l'accaduto e i militari dell'Arma ravvisando gli estremi del secondo comma dell'articolo 604 bis del Codice penale (È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) erano partiti con la denuncia d'ufficio che aveva portato Di Mieri tutelato dall'avvocato Piero Ippoliti Martini a finire sotto processo.

Nel corso del dibattimento il 54enne aveva sempre negato sia la frase che il saluto fascista aggiungendo che la discussione tra lui e i commensali era dovuta al servizio che, quella sera, era stato lento a causa del locale pieno di avventori. La sala da pranzo, inoltre, era sorvegliata dalle telecamere di sicurezza e dai video che aveva ripreso la discussione non è stato possibile accertare o meno la presenza della foto del Duce e il saluto fascista.

Il giudice Monocratico del Tribunale di Rimini, quindi, ha ritenuto la lieve entità del fatto e alla luce dalla riforma Cartabia ha assolto il cameriere condannandolo però a un risarcimento di 2mila euro nei confronti della parte civile Adjisam Mbengue e al pagamento delle spese processuali per 3600 euro. Con tutta probabilità il 54enne presenterà ricorso in Appello.