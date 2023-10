Saluto fascista al ristorante, il sindaco da Auschwitz: "Uno stupido, c'è una minoranza da combattere"

Non è passata inosservata al sindaco Jamil Sadegholvaad la notizia del cameriere che avrebbe accolto i 12 commensali che si erano riuniti per festeggiare un compleanno dicendo "Scusa Benito perchè devo servire anche i negri" per poi rivolgere a un quadro che ritraeva il Duce il saluto fascista. Il primo cittadino senza giri di parole ora entra a gamba tesa sulla vicenda: “E’ uno stupido”. Il sindaco lo dichiara attraverso un video, in occasione della sua visita tra i campi di Birkenau e Auschwitz durante il progetto Educazione alla memoria del Comune di Rimini, un appuntamento che prosegue ormai da quasi 60 anni.

Sulla vicenda il sindaco dichiara, spiegando le sue sensazioni proprio nel cuore della visita di istruzione con le nuove generazioni: “Dobbiamo fare in modo che non accada più una cosa del genere. Dobbiamo fare in modo che certe tendenze non abbiano mai il sopravvento nella nostra società. Quando ho aperto il giornale sul telefonino, ho letto di un cameriere che a Rimini ha servito un piatto a una famiglia di colore, si è voltato verso la bottiglia di Mussolini, ha alzato il braccio e ha chiesto scusa per quanto stava facendo. E’ uno stupido. E’ una netta minoranza ma dobbiamo fare in modo che rimangano sempre delle minoranze insignificanti che dobbiamo combattere”.

Il giudice Monocratico del Tribunale di Rimini, sull’episodio ha ritenuto la lieve entità del fatto e alla luce dalla riforma Cartabia ha assolto il cameriere condannandolo però a un risarcimento di 2mila euro nei confronti della parte civile e al pagamento delle spese processuali per 3.600 euro. Il presunto responsabile nel corso del dibattimento aveva sempre negato sia la frase che il saluto fascista aggiungendo che la discussione tra lui e i commensali era dovuta al servizio che, quella sera, era stato lento a causa del locale pieno di avventori.