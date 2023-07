Un lungo saluto per ricordare lo storico imprenditore, il funerale in Comune con il picchetto d'Onore

La Città di Riccione si stringe attorno alla famiglia Cenni per l’ultimo saluto ad Attilio. L’imprenditore, già assessore comunale e figlio dello storico sindaco Biagio, è scomparso all’età di 73 anni dopo aver combattuto una brutta malattia. Nella giornata di mercoledì (19 luglio), dalle 9 alle 19, sarà allestita la camera ardente all’ospedale di Riccione mentre giovedì dalle 9 alle 16 sarà nella sala del Consiglio Comunale con i picchetti d’Onore. Dalle 15 alle 16 sarà celebrato il rito civile, sempre in Comune. Come ultimo atto, per decisione personale, all’ospedale Ceccarini sono state espiantate le sue cornee per donarle a chi ne ha bisogno.

In tanti hanno in queste ore continuato a ricordare la figura di Attilio Cenni. Imprenditore che era strettamente legato alle sorti della sua Riccione. Così la Cna di Riccione in ricordo della sua figura: “Quando penso ad Attilio Cenni lo collego a due momenti importanti - ricorda Roberto Corbelli, presidente di Cna Riccione -. Il primo nel 1991 quando nacque Riccione Moda Italia, il concorso per giovani talenti, con Attilio Assessore alla Pubblica Istruzione, il secondo nel 2010 quando abbiamo creato il tavolo di lavoro “Riccione Il futuro è. In tutte le due le occasioni Attilio è stato “portatore sano” di idee e di visioni. Abbiamo collaborato su vari progetti e tutte le volte ho apprezzato il suo modo di guardare al futuro con idee e progetti innovativi e con una domanda fissa: cosa possiamo fare la città?”.

Un pensiero anche dalla squadra di calcio dello United Riccione: “La Città di Riccione piange la scomparsa di Attilio Cenni che tra i numerosi incarichi e nella sua vita ricca di impegni ha anche ricoperto il ruolo di Presidente del Riccione inventando il brand "Riccione Vacanze" per lo sport. L'impegno di uomini come Attilio Cenni non sarà dimenticato da chi continua a credere che lo sport sia unità e collaborazione, amicizia e socialità. Per il bene del territorio”.

Fabrizio Vagnini, presidente Confesercenti Riccione: "Attilio era un riccionese follemente innamorato della sua città. Nel campo dell'imprenditoria ha rappresentato, insieme alla sua famiglia, l'eccellenza dell'accoglienza romagnola. La passione per Riccione Attilio l'ha dimostrata anche attraverso il suo impegno politico e nel volontariato. Avventure portate avanti con entusiasmo e un immancabile sorriso stampato in faccia. Lo spirito imprenditoriale, sempre al passo con i tempi e proiettato verso il futuro, unito all'amore per il proprio il territorio, hanno fatto di Attilio un esempio per tutti i riccionesi".