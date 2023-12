Salvarono un autotrasportatore colpito da infarto, premiati i due agenti della Polizia Stradale

Sono stati premiati dal sindaco del Comune di Novafeltria, Stefano Zanchini, Cristian e Simone i due agenti della Polizia Stradale di Novafeltria che lo scorso 6 ottobre salvarono la vita a un autotrasportatore colpito da un infarto mentre si trovava al volante. La cerimonia si è tenuta presso l’aula magna dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Tonino Guerra” alla presenza di circa 200 studenti. Quel giorno erano da poco passate le 14 quanto la pattuglia era intervenuta dopo aver notato il furgone di un corriere piombare fuori strada. Il conducente, un autista di nazionalità bulgara nato nel 1979, aveva accusato un malore e i poliziotti avevano iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del 118 con l’ambulanza coi sanitari che avevano proseguito le manovre di rianimazione. Dopo il provvidenziale intervento l’uomo era stato salvato e trasferito per le cure e gli accertamenti del caso all’ospedale Infermi di Rimini.

Nel corso della cerimonia ai due agenti della Polizia di Stato è stato consegnato un attestato di stima e gratitudine per l’operato ed il sindaco ha voluto condividere tale momento con i giovani studenti per evidenziare l’importanza del senso del dovere e del sentimento di altruismo per il bene della comunità che da sempre contraddistingue gli appartenenti alle forze dell’ordine. Nel corso della cerimonia il sindaco del Comune di Novafeltria ha voluto inoltre sensibilizzare i giovani studenti sull’importanza della conoscenza delle pratiche di rianimazione BLS e BLSD prendendo come esempio proprio l’evento che ha visto protagonisti i due Agenti della Polizia di Stato. Alla cerimonia hanno partecipato inoltre numerose autorità civili e militari, tra cui anche il Vice Questore Dr. Marco Coralli in rappresentanza del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna che ha voluto evidenziare come il caso in esame sia un esempio di efficienza delle Istituzioni ed in particolare della Polizia di Stato.