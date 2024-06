Salvataggi di persone in difficoltà e brillanti operazioni: 11 i carabinieri riminesi premiati

L’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 210° annuale della sua fondazione e il Comando Provinciale di Rimini ha festeggiato con una cerimonia presso il Parco XXV Aprile nel corso della quale sono stati premiati 11 militari per le operazioni svolte.

Ad essere insignito della “Medaglia d’Argento al Merito Civile” concessa il 13 ottobre 2022 da parte del Ministro dell’Interno il brigadiere capo Ettore Iobbi, addetto alla Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione, perchè “Durante il servizio, senza alcuna esitazione, gettandosi in mare, traeva in salvo una donna che manifestava un chiaro intento suicida e che si trovava a circa duecento metri dalla riva. L’intervento si rendeva particolarmente difficile, perché la donna continuava a dimenarsi con la ferma intenzione di togliersi la vita. La riportava a riva dopo circa venti minuti di faticosa permanenza in acqua. Grande esempio di coraggio e di senso civico”. Encomio semplice del Comandante della Legione “Emilia Romagna” al Lgt. Pasquale Marinaro, App.Sc. Q.S. Salvatore Sergio Flores, Car. Sc. Gian Marco Tarantino, Car. Pierpaolo Naccarella, comandante ed addetti della Stazione Carabinieri di Rimini Miramare perchè “Comandante e addetti di stazione urbana evidenziando spiccato intuito investigativo ed elevata professionalità, conducevano complessa attività d’indagine svolta nei confronti di un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, allo spaccio di sostanze stupefacenti e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’operazione si concludeva con l’emissione di misure cautelari nei confronti di 8 persone ed il sequestro di un immobile”.

Encomio semplice del Comandante della Legione “Emilia Romagna” al Ten. Col. Roland Peluso, comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini, perchè “Comandante di sezione di nucleo investigativo di comando provinciale, evidenziando spiccato intuito investigativo ed elevata professionalità, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa attività d’indagine finalizzata all’individuazione dei responsabili dell’efferato omicidio di un giovane extracomunitario. l’operazione si concludeva con l’esecuzione di 5 provvedimenti restrittivi, due dei quali eseguiti all’estero”. Encomio semplice”del Comandante della Legione “Emilia Romagna” al cap. Roberto Moretti, Lgt. car. spec. Massimo Olivieri, lgt. Antonio Mazza, mar. cap. Daniele Streppa, app. sc. Cristian Di Meo, comandante ed Addetti della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rimini, perchè “comandante ed addetti di sezione operativa di nucleo operativo e radiomobile di compagnia capoluogo evidenziando intuito investigativo lodevole spirito di sacrificio ed elevata professionalità, fornivano determinante contributo a complessa attività d’indagine che consentiva, di sottoporre a sequestro kilogrammi 78,5 di droga, con l’arresto di due soggetti e il successivo deferimento in stato di libertà di un ulteriore correo, ritenendoli responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.”