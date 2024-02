Salvataggio, la Cgil: "No al servizio con torrette alternate, piuttosto meglio la bandiera rossa"

Una ventina d’anni fa, in fase sperimentale per un paio d’anni, si era avanzata sulla spiaggia di Rimini l’opportunità di garantire il servizio di salvataggio, a torrette alternate, durante la pausa pranzo. Un tema che poi negli anni non era più proseguito, soprattutto per la difficoltà nel gestire tratti di spiaggia troppo ampi da parte dei marinai di salvataggio. Oggi l’argomento torna d’attualità e a sollevare la questione è la Filcams Cgil facendo riferimento ai contenuti della nuova Ordinanza regionale 2024. “Lo scorso 3 gennaio, nell’ambito delle consultazioni che la Regione ha portato avanti con le parti sindacali e d’impresa – scrive la Filcams Cgil -, le Organizzazioni sindacali avevano formalizzato la loro netta contrarietà ad ipotesi di “rarefazione” del salvataggio. Con rarefazione del salvataggio si intende un servizio pubblico essenziale di salvamento a torrette alternate; si tratta di una modalità che – sia all’interno di una singola giornata o peggio per interi periodi – espone a gravi rischi i pericolanti in mare (turisti o cittadini che siano) ed a responsabilità impossibili da assolvere per i marinai di salvataggio, dato il raddoppio dello specchio d’acqua da sorvegliare. Con l’Ordinanza balneare regionale approvata e di prossima pubblicazione, la Regione è orientata ad imporre questa singolare modalità di erogazione del servizio durante le “pause pranzo” (ore 12.30-14.30) ed a concedere discrezionalità ai Comuni per tutta la terza settimana di settembre”.

Secondo il sindacato il servizio di salvamento, quando attivo, deve essere garantito da tutte le torrette; diversamente, meglio issare bandiera rossa. “In tema di qualità dell’offerta turistica balneare non è possibile fare un passo avanti e due indietro – prosegue la Filcams Cgil -. Se dal 2022 sulla maggioranza delle spiagge riminesi, grazie anche alle rivendicazioni sindacali, il servizio di salvataggio era stato esteso alla terza settimana di settembre con adeguati standard di qualità, il provvedimento in corso di emanazione dalla Regione desta forti preoccupazioni. Il rischio è che i singoli Comuni costieri, lasciati liberi di utilizzare questa rarefazione del salvamento in base a non meglio precisati indici di numerosità dei turisti, amplino l’offerta turistica solo sulla carta; determinando in concreto un arretramento rispetto agli standard degli anni passati”.

Le organizzazioni sindacali nei prossimi giorni chiederanno a tutti i Comuni costieri un confronto volto a far sì che, in ogni caso, siano stabiliti in ordinanza comunale i massimi standard di qualità per il servizio pubblico essenziale di salvamento.