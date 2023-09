Salvataggio in mare nel cuore della notte: la Guardia Costiera soccorre una barca a vela in avaria

Disavventura a lieto fine per l'equipaggio di una barca a vela che, nel cuore della notte tra lunedì e martedì, è stato salvato dalla Guardia Costiera. Il natante, un 16 metri con tre persone a bordo che stava rientrando dalla Slovenia, ha lanciato il segnale di soccorso intorno alle 4 quando si trovava a circa 1,5 miglia al largo di Viserbella. Secondo quanto emerso i problemi riguardavano le vele bloccate e l'avaria alla strumentazione di bordo, costringendola alla navigazione a vista con il solo aiuto della bussola magnetica, in un mare forza 3. La richiesta di aiuto è stata raccolta dalla centrale operativa della Capitaneria di Porto di Rimini che ha allertato l'equipaggio della motovedetta Sar CP842, operativa 24 ore su 24, che si è precipitato alla volta della barca in avaria. I militari, dopo essersi accertati delle buone condizioni delle persone, hanno scortato la barca a vela fino al porto di Rimini per poi sbarcarle in tutta sicurezza.