Bagnante risucchiata dall'onda anomala: 4 bagnini protagonisti di una salvataggio alla Baywatch

Un altro provvidenziale intervento di salvataggio sulla costa riminese. E' successo nel tardo pomeriggio di venerdì, poco dopo le 17, all'altezza del Bagno 11 di Viserba. Il mare si presentava con un forte moto ondoso e la bandiera era rossa. Improvvisamente una ragazza ventunenne di Bologna è stata risucchiata e trasportata al di fuori della scogliera da una forte corrente anomala. Aurora Ricchi, la bagnina con la postazione frontale all'imboccatura, visto la scena non ha perso tempo e si è precipitata subito a nuoto con il suo salvagente Rescue Can tuffandosi fra le onde con il coraggio di una leonessa (come l’anno definita alcuni turisti presenti) .

Mentre Aurora giunta a nuoto sulla pericolante sostenendo la ragazza in difficoltà, dalla torretta 11 è arrivato di corsa anche il collega Marco Donati, un ragazzo dal fisico granitico: i due Salvataggi sono riusciti a mantenere in sicurezza la pericolante, ma la corrente era molto forte ed era difficile tornare verso l’imboccatura delle scogliere. Anche Enea Ugolini, salvataggio della soc Levanteche era lì per caso come turista, accortosi della situazione non ha esitato a lanciarsi a nuoto per aiutare i colleghi.

Alla postazione numero 16 c'era anche il veterano Alberto Pazzaglia alias Beto Bahia, che con la coda dell'occhio aveva notato l’incidente. E anche lui si è precipitato facendo 300 metri di corsa verso la torretta numero 11 di Aurora, mentre alla radio ha comunicato con al collega Eros Agostini che nel frattempo coprisse le postazioni lasciate scoperte dai soccorritori.

Le onde erano alte e il mare forte, la scena aveva attirato l'attenzione di centinaia di persone che stavano assistendo inermi all’azione di salvataggio. I ragazzi stavano dando il massimo sostenendo la pericolante, ma nonostante lo sforzo non riuscivano ad uscire da dietro la scogliera dove le onde erano alte e la corrente era molto forte. A questo punto è arrivato il quarto salvataggio Pazzaglia, che lanciando il moscone di Salvataggio contro le pericolose onde è arrivato con un’azione veloce e precisa dietro la scogliera dove ha lanciato il salvagente ai tre ragazzi.

Poi a tutta forza col moscone rosso contro le onde verso il largo trainando i ragazzi fuori dalla insidie della scogliera, per poi trainarli al centro dell'imboccatura in zona sicura. Infine un sospiro di sollievo tutti verso la riva planando sulle onde. I salvataggi sono arrivati a riva sostenendo la ragazza bolognese stralunata e affaticata, ma finalmente salva. Per i bagnini e una passerella in mezzo a centinaia di persone che li hanno accolti con un applauso fragoroso e commovente, complimentandosi con tutti quasi increduli per aver assistito dal vivo un salvataggio degno di un vero film di Baywatch.

La ragazza stremata dallo sforzo è stata fatta sedere e riposare dai bagnini addetti ai lavori insieme al fidanzato ansioso di abbracciarla e riportarla sana e salva sotto l'ombrellone. Questa è la trama di una giornata dove i ragazzi che svolgono servizio ai bagni 11/13/16 di Viserba hanno saputo tenere alto l'onore della categoria con un contributo memorabile e indimenticabile per loro stessi e per i presenti che hanno assistito alla scena. Dando prova di grande altruismo e professionalità, in un lavoro corale da vero team di salvamento.