Salvini attacca i tiktoker: "Due imbecilli"; l'autore del video gli risponde: "Ho sbagliato ma tu sei solo una capra"

Cerca di gettare acqua sul fuoco Kerim, il tiktoker che domenica scorsa insieme a un amico si è fatto beffe del 118 della Romagna simulando un malore di quest'ultimo solo per scroccare un passaggio all'ambulanza e che oggi ha voluto chiedere scusa. Un gesto che ha suscitato lo sdegno di tutti e che, ai due 20enni di origini magrebine residenti nel milanese, è costato la denuncia da parte dell'Ausl. A stigmatizzare il video, diventato virale sui social e che a oggi ha totalizzato quasi 200mila visualizzazioni, è stato anche il leader della Lega Matteo Salvini che sulla propria pagina Facebook ha commentato: "Denuncia per questi due imbecilli, giusto. Io aggiungerei una multa salata, da far pagare ai genitori, la cancellazione dei loro profili social (con un pensiero pietoso anche agli imbecilli che hanno messo il Like al loro post) e qualche mese di volontariato obbligatorio a favore di disabili o anziani non autosufficienti. Roba da matti, non c’è davvero limite all’idiozia di certa gente".

A stretto giro di social, sul suo profilo Instagram, è arrivata la risposta di Kerim: "Lo ammetto - spiega il ragazzo in un video - ho sbagliato. Però, Salvini, quando uno straniero fa qualcosa punti subito il dito contro di loro. Quando sono gli italiani invece.... Chi sbaglia, sbaglia. Tu però sei un personaggio e quelli che ti seguono sono delle pecore. A tutti quelli che, poi, mi hanno attaccato sui social e che dicono di pagare le tasse rispondo: anche io le pago, lavoro tutto il giorno. Non sono come i politici, che non fanno niente e stanno tutto il giorno col tablet in mano a fregare la gente. Salvini, sei un politico ignorate, impara a parlare l'inglese. Io, che non sono nessuno, parlo più lingue di te".