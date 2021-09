Salvò neonata da soffocamento, premiato il turista eroe

Aveva salvato una bambina dal soffocamento durante una vacanza a Miramare: il suo Comune di residenza, Valmadrera, gli rende omaggio con un riconoscimento ufficiale. Nella giornata di mercoledì Leonardo Arena, 50enne di professione montatore video, è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Antonio Rusconi e dagli assessori, ricevendone un sentito ringraziamento. La cerimonia si è svolta proprio prima della riunione di giunta. Il sindaco ha sottolineato come "gesti come questi danno un'immagine positiva della nostra comunità, di generosità, di attaccamento ai veri valori della vita". Arena ha riassunto la vicenda, evidenziando come sia stato fondamentale per lui avere appreso lezioni di primo soccorso, rivelatesi fondamentali per salvare la piccola.