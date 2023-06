Al Samsara Beach la finale di Miss Principessa d'Europa Emilia Romagna, ecco chi ha vinto

Si è svolta al Samsara la finale di Miss Principessa d'Europa Emilia Romagna e Marche 2023. Dopo 10 selezioni organizzate in regione, a presentare l'evento finale di quest'anno, il presentatore dei grandi eventi Gianluca Nasi, con la presenza di Simone Gobbi ex presidente del Consiglio Comunale di Riccione; Denny Montesi imprenditore e volto televisivo; Denis Fabbri imprenditore del nightlife; Giorgio Fortunato presidente del consorzio Riccione Alba; Daphne Lecca Miss Principessa d'Europa in carica; Tommaso Torri giornalista di Rimini Today.

Sedici ragazze in gara, una location caldissima come il Samsara Beach e una passerella red carpet per le grandi occasioni quella della kermesse ritenuta più trasparente d'Italia. Presente in via eccezionale il presidente nazionale Devis Paganelli da poco investito alla carica di Ambasciatore Diplomatico, che coordinando la giuria ha permesso di incoronare la vincitrice e altre 5 fasce, che si aggiungono alle altre 4 ragazze già fasciate nei precedenti eventi: Anastasia Savarese 21 anni di Rimini, Giada Randi 16 enne di Ravenna, Giulia Sannipoli 16 anni di Forlì, Sharon Battaglia 17 anni di Treviso, Annalisa Pupita 18 anni di Pesaro, Vittoria Chiarini 16 anni di Ravenna, Penelope Pironi 15 anni di Rimini, Stella Sozzoni 17 anni di Forlì. Il titolo è di Martina Giacalone, 18 anni, di Bologna.

La finale nazionale televisiva in onda nazionale si disputerà all'Altromondo Studios per 4 giorni a settembre dall'11 al 15, con ben 100 miss provenienti da tutta Italia, ospiti all'Hotel Eliseo di Riccione. Ospiti speciali alla finalissima: l'attore showman Alex Belli con la bellissima Delia Duran e Luca Vetrone appena uscito dall'Isola dei Famosi dove si è posizionato al secondo posto.