San Giovanni conferma il mercato settimanale: le novità

A San Giovanni lunedì è confermato il Mercato settimanale. L'ordinanza regionale che entra in vigore da oggi prescrive alcune specifiche indicazioni cui attenersi pena la sospensione dello stesso. Il Comune di San Giovanni in Marignano ha dunque previsto, con grande rapidità, alcune modifiche al piano di svolgimento del mercato dettagliate in una specifica ordinanza sindacale, così da rispettare le prescrizioni.

Le principali novità:

Per legge ci potrà essere una sola entrata e una sola uscita

Si accede da Largo della Libertà e per uscire il varco si troverà in via Ponti Ventena.

Il Farmer Market, che si trova in Piazza Silvagni, sarà invece accessibile anch'esso da un unico ingresso posto sulla Piazza.

Gli accessi saranno tutti presidiati da personale che si occuperà del contingentamento e di controlli.

All'interno dell'area mercatale bisognerà fare la massima attenzione agli assembramenti. Per maggiore controllo un agente di Polizia Locale sarà presente nell'area di mercato per tutta la mattinata.

"Siamo orgogliosi di essere riusciti a mantenere anche questo servizio, importante per i cittadini marignanesi. Ringraziamo la macchina comunale che con grande rapidità è riuscita a riorganizzarsi rispettando tutte le prescrizioni. Siamo consapevoli che ciascuno dovrà fare la propria parte perchè questo servizio possa continuare: fondamentale sono l'utilizzo della mascherina, la disinfezione delle mani, e l'attenzione al distanziamento. Ci raccomandiamo con ciascuno di mantenere la massima attenzione".