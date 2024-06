San Giovanni festeggia il secolo di vita di nonna Assunta

La Sindaca Michela Bertuccioli ha partecipato, nella giornata di martedì, ad uno dei suoi primi appuntamenti ufficiali con un anniversario molto significativo: il compleanno di una cittadina centenaria marignanese, Assunta Montebelli, in occasione del quale ha portato alla famiglia gli auguri e la gioia di tutta la comunità marignanese. Assunta è una donna forte, che si è impegnata in famiglia, nell'attività dei campi e nelle stagioni estive della Riviera ed è stata festeggiata dalle tre figlie, dai nipoti e da tutta la famiglia. "Attualmente a San Giovanni - spiega la prima cittadina - le persone ultracentenarie sono 4 ed è importante festeggiare le loro vite, le loro storie, che raccontanto quella di tutta la comunità. La vita di ogni cittadina e cittadino è un patrimonio per tutto il paese.

Felice Compleanno Assunta da tutti i marignanesi!"