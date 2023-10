San Giovanni in Marignano, associazioni in festa per la "Giornata del Dono"

L'Associazionismo marignanese scende in Piazza per la Giornata del Dono, che viene celebrata il 4 ottobre, San Francesco, ed è stata istituita a livello nazionale per valorizzare, sostenere e promuovere il volontariato in tutte le sue forme, come realtà ed esperienza che arricchisce le persone, la comunità ed il paese.



Da diverse settimane le Associazioni marignanesi sono al lavoro per creare un calendario di iniziative nel territorio marignanese per promuovere il grande valore che rappresentano per la comunità tutta. Lezioni aperte di danza, feste, promozione di progetti sociali rilevanti rappresentano solo alcune delle opportunità messe in campo e di seguito riepilogate.



L'evento principale, all'interno del quale confluiscono tutti gli altri è il pranzo di domenica 8 ottobre che sarà occasione per ritrovare tutta la comunità in Piazza Silvagni, ma anche per raccogliere fondi per una causa condivisa importante, il giardino sensoriale/parco inclusivo in fase di realizzazione presso la Casa Residenza Anziani. Durante il pomeriggio sono poi programmati interventi a cura delle realtà del territorio, come Avis, Scintille, Studio Danza Il Castello, Circolo Arci, Teatro Cinquequattrini, progetto Volontar.IO. Prenotazione consigliata a Marco: 348.3901482.



"C'è grande entusiasmo e solidarietà in questa iniziativa: tutti coloro che stanno partecipando sono felici di coinvolgere il territorio ma anche di essere d'aiuto e sostenere una causa importante. Saranno presenti referenti territoriali ed anche Emma Petitti, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, per testimoniare il valore dell'iniziativa. Nella giornata, inoltre consegneremo ufficialmente il ricavato del progetto 2021/2022 al gruppo Appartamento Persone con Disabilità, gestito da Cà Santino, e sveleremo anche il progetto legato alla somma raccolta e realizzato di concerto con la realtà e le Associazioni del territorio. Questa modalità di agire è sicuramente virtuosa, perchè permette di mettere in circolo e valorizzare le risorse ed il patrimonio umano del territorio, con un impegno condiviso che è un grande valore aggiunto per San Giovanni".





INIZIATIVE GIORNATA DEL DONO



Sabato 30 settembre dalle 15 alle 18 Largo Fosso del Pallone

Giornata della Danza: Masterclass, lezioni aperte, danza, animazioni e truccabimbi

A cura di Studio Danza Il Castello



Domenica 1 ottobre dalle 15.30 Piazza Silvagni

2° Festa dell’Incontro, Unità Pastorale Gesù Risorto, Parrocchie di San Giovanni in Marignano

Attività e proposte dal volontariato parrocchiale e dalle realtà cattoliche

Con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano



Martedì 10 ottobre ore 15.00 Piazza Silvagni

Consegna pulmino PMG, mezzo per il trasporto sociale Cattolica e San Giovanni in Marignano e presentazione delle attività sociali



Domenica 8 ottobre

Giornata del Dono

PRANZO INSIEME IN FESTA

Piazza Silvagni dalle 12.30



Menu a scelta:

• fagioli e piadina (10 €)

• ravioli burro e salvia (8 €)

• pasta (5 €)

Bambini sotto i 3 anni gratis

Prenotazione consigliata a Marco: 348.3901482



Dalle 14.00 animazione a cura delle realtà del territorio

? Consegna del ricavato del progetto Giornata del Dono 2021/2022 a Gruppo Appartamento per Persone con Diversabilità, Cà Santino

? Riconoscimento ai ragazzi che hanno aderito a Volontar.IO

? Consegna delle borse di studio Avis ai figli dei donatori

? Consegna maschere di cartapesta da parte di Teatro Cinquequattrini a Davide Pacassoni odv

? Presentazione del progetto Giornata del Dono 2022/2023: valorizzazione del GIARDINO SENSORIALE/PARCO INCLUSIVO in fase di realizzazione presso la Casa Residenza Anziani

? Intervento di Circolo Arci



? Intervento di Scintille, scuola di canto, ballo e recitazione? Intervento di Studio Danza Il Castello