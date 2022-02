Sabato pomeriggio San Giovanni in Marignano è tornata a festeggiare il Carnevale. La festa è tornata in Piazza ed è stata vissuta con calore e partecipazione dai tantissimi presenti. 30 kg di coriandoli, 100 kg di caramelle, centinaia di pacchetti di figurine hanno colorato il cielo della Piazza e fatto sorridere grandi e piccini. Tante maschere, le musiche del dj Marchino, i gonfiabili e i tantissimi giovani e volontari di Aps Pro Loco di San Giovanni in Marignano, di RegnodiFuori e i ragazzi di Pacassoni odv hanno reso la giornata indimenticabile.

Afferma l'Amministrazione comunale: "Una festa ben riuscita nella sua semplicità, grazie alla grande partecipazione, alla gioia del ritrovarsi ed all'entusiasmo dei volontari e di tutti gli organizzatori. Il Carnevale si conferma una festa per tutti e inaugura un progressivo ritorno alla normalità. Siamo davvero felici di aver respirato di nuovo la gioia e l'entusiasmo del condividere insieme alla cittadinanza momenti di vita comune che sono mancati tantissimo!"

Aps Pro Loco si dice "davvero contenta della partecipazione e già proiettata a consolidare questo evento e riproporlo nelle prossime annualità. E' stato molto importante vedere la gioia e la partecipazione dei bambini, avevamo tutti bisogno di tornare a sorridere e divertirci in Piazza!".