San Giovanni in Marignano, i nonni tornano dai bambini della Scuola Primaria

Finalmente sono ripartiti i progetti in collaborazione tra l'Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni e la cooperativa Cad che gestisce la Casa Residenza Anziani. I nonni sono tornati proprio queste mattine nell'area adibita ad orto nel giardino dell’Istituto Comprensivo per un primo sopralluogo che permetterà poi di cominciare l’attività di cura del terreno e della sua coltura, così come l’incontro con insegnanti e studenti per far conoscere tutti i segreti e le procedure per coltivare ortaggi e piante. L'incontro tra generazioni e saperi ha un valore inestimabile che si coglie negli occhi e nei sorrisi dei protagonisti in ogni occasione. Ieri mattina la Vicesindaco Michela Bertuccioli insieme alla referente Ufficio Cultura Laura Pontellini hanno salutato e ringraziato, insieme alla Dirigente Nadia Vandi i nonni coinvolti e la referente Cad Rita Olivieri, nonchè gli insegnanti che cureranno il progetto.

"I nonni- sottolinea la Responsabile Cad Raffaella Piva- ogni volta ritornano in Residenza con un'evidente spirito rinnovato ed un senso di grande appagamento. Tra i progetti che più sosteniamo insieme all'Amministrazione comunale e le realtà del territorio ci sono in primo luogo proprio esperienze come questa che mirano a far sentire le nonne e nonni parte di una comunità nella quale la Residenza Anziani è integrata. Questo obiettivo in un contesto come San Giovanni in Marignano è sempre stato molto naturale e spontaneo e costituisce un grande patrimonio per i nonni e per la comunità".

"Ogni volta- afferma l'Amministrazione Comunale- si prova tanto orgoglio e riconoscenza verso tutte le persone e realtà che insieme a noi promuovono un senso ampio di condivisione ed inclusione. Oggi l'emozione è più grande dopo due anni di limitazioni che ci fanno apprezzare ancora di più il valore delle relazioni e degli incontri."