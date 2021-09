San Giovanni inaugura il primo gruppo appartamento per persone con disabilità

È finalmente arrivato il momento tanto atteso del taglio del nastro per il Gruppo Appartamento per persone con disabilità, inserito nel programma della Giornata del Dono 2021, che avrà luogo domenica 3 ottobre a San Giovanni in Marignano. “Quest’anno - spiegano dall'amministrazione - la Giornata del Dono si arricchisce di un importante valore sociale: inaugurare il primo Gruppo Appartamento per persone con Disabilità, alla presenza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, è la conclusione di un percorso importante a livello distrettuale che ha coinvolto tantissimi attori del mondo sociale, a partire dalla scelta della Giunta Morelli di mettere in gioco un appartamento marignanese di edilizia residenziale pubblica (ERP). Un lavoro di circa due anni che ha coinvolto passaggi in consiglio comunale, coordinamento tra tavolo distrettuale e referenti Ausl territoriali e piena e costante collaborazione con Acer e Cà Santino che domenica saranno presenti per condividere la gioia e orgoglio di un obiettivo molto desiderato. Questa giornata sarà l’inizio di un progetto finalizzato a promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale dei disabili, percorso innovativo che prevederà la collaborazione di una rete di professionalità e figure sociali a cui l’Amministrazione marignanese continuerà a fornire tutto il supporto necessario".

"Le Associazioni marignanesi - prosegue - comprendendo il valore della proposta, hanno scelto di destinare il ricavato delle iniziative della Giornata del Dono a favore di questo progetto. Quest’anno la Giornata del Dono comincia domenica 3 ottobre e si concluderà tra un anno, ad ottobre prossimo, così che le Associazioni avranno tutto il tempo per organizzare eventi ed iniziative a favore della causa. Intanto domenica mattina si inizierà la raccolta con un piccolo mercatino proposto dalle Associazioni stesse. La giornata sarà anche l’occasione per un riconoscimento ai ragazzi del progetto Volontar.IO che durante il periodo estivo hanno prestato servizio nelle Associazioni del territorio. Siamo orgogliosi che il Presidente possa toccare con mano questa bella realtà ed anche le importanti proposte dell’Associazionismo marignanese. Come ogni anno, poi, le Associazioni si sono fatte avanti con proposte ed iniziative davvero significative. Ogni anno la Giornata tiene il passo del continuo cammino di impegno e crescita sociale sempre molto viva a San Giovanni. Vi aspettiamo dunque tutti per condividere questo momento!”.

Il Gruppo Appartamento sarà una vera e propria Casa, situata in via Ferrara, presso il complesso ERP, aperta ad ospiti diversamente abili, individuati da Ausl, che potranno vivere la loro quotidianità nel modo più sereno possibile convivendo e usufruendo del supporto di educatori che li accompagneranno. Si tratterà dunque di una Casa come quella di tutti noi, che va a rispondere all'esigenza di autonomia degli utenti, ma anche alla necessità di supportare le famiglie nella cura dei figli, un progetto innovativo, in quanto questa esperienza costituirà la prima risposta di residenzialità domestica nel Distretto Socio-Sanitario di Riccione e, elemento davvero importante, eviterà di dover trasferire le persone in Istituti lontano dal proprio luogo di vita. Il progetto sarà gestito da Cà Santino e partirà a brevissimo. Le donazioni saranno dunque destinate ad acquistare materiali e beni che saranno individuati al termine del percorso sulla base delle necessità degli abitanti della casa.