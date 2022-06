Ha lasciato un super ricordo ad allievi e genitori, tutto il paese si ritrova in onore della maestra Rita

Sabato (11 giugno) presso la scuola dell'Infanzia Capoluogo si è svolta un'emozionante e meravigliosa iniziativa di ricordo e celebrazione della "Maestra Rita" che ha lasciato in tutti i bambini, le famiglie, il mondo scolastico e nella comunità un importante e forte segno della sua presenza contaminante fatta di passione per i bambini, per la creatività e l'immaginazione. Una presenza determinante e ricca che continuerà ad essere presente anche attraverso l'albero di mimosa e fiori piantumati all'ingresso della Scuola Materna, insieme ad una targa in ceramica, prodotta artigianalmente e a lei dedicata e dei libri acquistati per i bimbi di tutte le sezioni.

L'iniziativa è partita da un gruppo di genitori che hanno tenuto con questi gesti e doni a riconoscere l'importanza di Rita nelle loro vite, insieme alla Dirigenza Scolastica e alla collaborazione dell'amministrazione comunale per la piantumazione e affissione della targa. Presente anche il sindaco Daniele Morelli e la vicesindaca Michela Bertuccioli, al fianco della dirigente scolastica Nadia Vandi e alla precedente dirigente Anna Sanchi. Un bellissimo abbraccio attorno a Rita quello che è avvenuto tra bambini, genitori, amministratori, dirigenti scolastici e colleghi e famigliari dell'insegnante.

“L'emozione - sottolinea l'amministrazione comunale - è stata molto profonda ed intensa e ha rinsaldato la certezza le persone come la Maestra Rita, ricche di passione e amore in tutto ciò che fanno, sanno contaminare le vite di tantissime persone producendo segni indelebili che continuano con forza e vigore a crescere all'infinito, così come faranno la mimosa e i fiori gialli a lei dedicati, che portano i colori della sezioni storica in cui lei ha lavorato e che sono anche il colore del sole, simbolo di quella solarità che l'ha sempre contraddistinta. Oggi si è riunita una grande famiglia che ha saputo fare comunità. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito affinché momenti come questi potessero concretizzarsi, compresi gli operai e referente comunale che sappiamo aver operato con attenzione e cura per il valore umano dell'iniziativa".