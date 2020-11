San Giovanni per le donne: la nuova iniziativa contro la violenza di genere

“Il Comune di San Giovanni - sottolineano il sindaco Daniele Morelli e la vicesindaco Michela Bertuccioli- è da sempre sensibile alle Pari Opportunità e si impegna costantemente per iniziative di sostegno, informazione e promozione. Anche quest’anno, in questo periodo così complesso e delicato, si è desiderato non fare mancare la presenza di stimoli e sostegno che sarà espressa a distanza, ma con immutata convinzione ed intensità, in primo luogo tramite l’adesione alle iniziative provinciali “Orange the world” e alla campagna di sensibilizzazione conseguente. Allo stesso modo si è pensato di attivare un confronto con il tessuto sociale, da cui è nato Per.Le donne, un titolo che racchiude due significati: il contenitore di una serie di iniziative rivolte al femminile e al rispetto, ma anche l’espressione di “perle” di arte, cultura, letteratura per costruire una cultura del dialogo e del rispetto fin dalla più giovane età."

Hanno aderito al progetto delle Pari Opportunità ben cinque realtà attive tutto l’anno: Regno di Fuori, per una proposta rivolta ai più piccoli, “Il litigio”, per comprendere che si può litigare e pensarla diversamente anche senza essere violenti, Scintille - Esperienze Creative per una performance artistica: “Fly” - Performance d'arte canora-pittorica-danza aerea, Teatro dei Cinquequattrini, che ha voluto fortemente onorare questa particolare giornata con "Voci", citAzioni dei partecipanti ai laboratori teatrali che vertono sul femminile e sulla violenza di genere. Importante segno di vicinanza ed aiuto concreto sarà inoltre l'iniziativa di La CasaMatta-Auser che promuove una raccolta di beni alimentari e di prima necessità finalizzata alle donne vittime di violenza e ai loro bambini ospitati nella Casa Rifugio del Distretto di Riccione.

E' inoltre presente l’importante riferimento rappresentato dall’Associazione Mondo Donna onlus che gestisce gli sportelli Antiviolenza dislocati nei Comuni del Distretto di Riccione, tramite una reperibilità telefonica 335 766 1501 (h 24).

Infine su piattaforma digitale Mmercoledì alle ore 20.15 verrà proposto un incontro del Gruppo di lettura leggermente della Biblioteca comunale sulla tematica “Il Ricordo e le Donne”. Per partecipare si può richiedere il link a biblio@marignano.net

Nell’incontro ci si confronterà sul tema a partire da tre libri scelti come riferimento: Cambiare l’acqua ai fiori, Valerie Perrin; Paula, Isabel Allende; La nave per Kobe, Dacia Maraini. I video saranno disponibili a partire da mercoledì sulla pagina Fb del Comune: comunesgm

San Giovanni sarà presente anche ad un’importante iniziativa attivata dalla Rete Provinciale: mercoledì è infatti prevista una trasmissione speciale che Icaro Tv metterà in onda sul canale 91 e sui relativi canali social alle ore 21:15, momento di confronto e dialogo con la partecipazione in studio della consigliera provinciale delegata alle politiche di genere della Provincia Giulia Corazzi, la vicesindaco di Rimini con delega alle pari opportunità Gloria Lisi, l’assessore di Cattolica alle politiche sociali Daniele Cerri, il sindaca di Verucchio Stefania Sabba e la presidentessa della commissione pari opportunità di Misano A. Manuela Casalboni. Insieme a loro, da remoto parteciperanno i due centri antiviolenza territoriali, Rompi il silenzio e Chiama chiama, tutte le amministratrici e amministratori dei Comuni della Provincia che con brevi video renderanno omaggio alla Giornata del 25 novembre, insieme ad alcune Associazioni delle Rete.