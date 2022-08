Un paese sconvolto piange l'ex sindaco appassionato di calcio. "Un esempio per tutta la comunità"

Ha dato tanto per la sua comunità. Quel paese di San Giovanni in Marignano che tanto amava. Come adorava lo sport, il calcio e la bicicletta. Tutto il paese è in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Domenico Bianchi, scomparso a 74 anni dopo un malore. L’ex primo cittadino, in carica al Comune per due mandati dal 2004 al 2014, è stato male nella giornata di sabato e dopo tre giorni ricoverato in terapia intensiva non è più riuscito a riprendersi. Per un decennio aveva vissuto in prima linea le sorti amministrative del suo paese, ma Bianchi aveva ricoperto altri importanti incarichi: era tra i soci fondatori ed ex presidente della Marignanese Calcio. E’ stato anche vicepresidente del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna Figc.

A ricordarlo è il sindaco Daniele Morelli, la giunta e tutta l’amministrazione: “Domenico Bianchi ci ha lasciato. Ex sindaco, membro attivo della comunità, sportivo, amante della bici e del calcio, sempre sorridente, partecipe e coinvolgente. Lo ricordiamo tutti con grande affetto, ma anche gratitudine per l'amore e la passione che ha dimostrato per San Giovanni in tutta la sua vita. Sempre attivo nell'associazionismo, soprattutto nel calcio e nel sociale, ma anche nella vita del paese e nella politica. Siamo davvero tristi perchè perdiamo una persona importante per la nostra comunità, un esempio per ciascuno di noi”.

Toccante il pensiero anche della Marignanese Calcio, la sua società che tanto amava: “Con immenso dispiacere la società Accademia Marignanese Calcio comunica che Domenico Bianchi non è sopravvissuto al grave malore che lo ha colpito nella giornata di sabato. Dopo tre giorni di terapia intensiva, Domenico, appassionato cultore dello sport della bicicletta, non è riuscito a scalare questa ultima impervia salita di montagna e a tagliare il traguardo, nonostante la spinta e il sostegno di tutti quelli, e sono tanti, che lo hanno conosciuto volendogli bene”.

Messaggio di cordoglio anche da parte della Lnd dell’Emilia Romagna: “Il presidente Simone Alberici, il Consiglio Regionale e la Delegazione Provinciale di Rimini hanno appreso con dolore la notizia della scomparsa di Domenico Bianchi, ex vicepresidente del Crer, ex sindaco di San Giovanni in Marignano e figura centrale e amata del calcio dilettantistico romagnolo. Alla società e alla famiglia di Domenico vanno il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze”.