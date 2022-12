San Giovanni saluta la "sua" Federica. Una comunità in lutto "Era un'ambasciatrice del nostro territorio"

Nella giornata di giovedì, 29 dicembre, San Giovanni in Marignano darà l’ultimo saluto a Federica Bigucci, scomparsa a soli 51 anni all’ospedale Ceccarini di Riccione dopo un malore. La sepoltura è in programma alla chiesa di San Pietro, alle 10. Il rosario nella serata di mercoledì, alle 19. Federica era molto conosciuta nella comunità marignanese, per il suo impegno nella società civile, nell’amministrazione e insieme al fratello per la sua attività con il frantoio Bigucci.

A ricordarla il sindaco Daniele Morelli unitamente all’amministrazione comunale. “San Giovanni piange per il vuoto che hai lasciato andando via così improvvisamente. Non ci si abitua mai alla perdita delle persone importanti e tu lo sei stata per ciascuno di noi e per tutta la comunità marignanese. Abbiamo fatto davvero tanta strada insieme: sei stata assessore dal 1990 al 1993, poi consigliera comunale e successivamente "ambasciatrice" di San Giovanni in ogni situazione in cui ti sei trovata a vivere”.

E ancora, il ricordo: “Hai saputo valorizzare l'azienda di famiglia in maniera coinvolgente e innovativa, sempre nella memoria di tuo babbo, Bruno, compianto sindaco, e al fianco dell'amatissima mamma Teresa. Ovunque andassi portavi energia, gioia e tanto bene. Coinvolta nel volontariato e nella promozione del territorio, hai sempre avuto un sorriso e un pensiero per tutti. Ci impegneremo a creare occasioni in tuo onore perchè la tua presenza resti sempre viva qua”.