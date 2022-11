San Giuliano un museo a cielo aperto, lungo la passeggiata della Barafonda i nuovi murales

San Giuliano è sempre più un museo a cielo aperto. La street art si arricchisce di nuovi valori artistici e culturali. Hanno fatto esordio durante gli scorsi giorni una serie di nuovi murales realizzati alla Barafonda da Romeo e Mattia Tentoni, padre e figlio. Le illustrazioni rispecchiano appieno la riminesità, toccando tanti temi cari alla città: da Fellini fino alla squadra di calcio. Le nuove opere si possono osservare in via Tommasini. Tra le migliori esperienze da fare a Rimini in tutti i periodi dell’anno sicuramente c’è una visita della città attraverso i suoi colorati Murales: opere di street art che si trovano nello spazio urbano e che narrano in maniera identificativa la città stessa.