San Giuliano sempre più green: da inizio maggio ci sono i brick dell’acqua ecologici

Il Comitato turistico San Giuliano Mare continua il suo impegno per la sostenibilità ambientale, il riuso e le politiche green con un’iniziativa che si va ad aggiungere a quelle avviate nei mesi scorsi. Le attività aderenti al Comitato hanno scelto di produrre e mettere in vendita da inizio maggio brick di cartone riciclabile per l’acqua, per contribuire a ridurre il consumo di plastica e a sensibilizzare cittadini e turisti partendo anche da semplici gesti quotidiani. Il brick, da 500 millilitri, è personalizzato con la brand identity del Comitato San Giuliano Mare e riporta una mappa stilizzata con i luoghi simbolo di Rimini, così da diventare anche uno strumento originale di promozione della città e allo stesso tempo interpretare l’anima ecologista degli operatori turistici.

Commenta Daniela Mazza, presidente Comitato turistico San Giuliano Mare: “Ho letto in queste ore che al prossimo G7 hanno scelto l’acqua in cartone per aiutare l’economia circolare. Con le dovute, ovvie, proporzioni, non può che farci piacere che anche in quel contesto così rilevante e determinante per il nostro futuro un piccolo gesto come questo venga ritenuto significativo. Sono convinta che siano anche azioni così che aiutano a sensibilizzare e auspico che sempre più operatori aderiscano a questa iniziativa che si va ad aggiungere alle tante che stiamo portando avanti in questa direzione”.

L’attenzione a questi temi infatti contraddistingue il Comitato, che è impegnato su progetti come la collaborazione alla prossima riqualificazione del Parco Briolini e Il Giardino di Bimby, Best In My Back Yard, insieme ai Ci.Vi.Vo e all’agenzia del piano strategico di Rimini, lo spazio esterno dell’Hotel delle Nazioni rigenerato e restituito al territorio, un giardino di 700 mq aperto gratuitamente al pubblico, pensato per coinvolgere residenti e turisti, che anche questa estate ospiterà eventi musicali, incontri, appuntamenti dedicati ai più piccoli. Inoltre gli hotel aderenti al Comitato hanno adottato politiche green sostituendo per esempio i set di cortesia monouso ed è in via di attuazione la comunità energetica rinnovabile (CER) che coinvolgerà sia le attività turistiche che i residenti.