San Giuliano, svolta da 10 milioni di euro. Dal Boulevard al Parco del mare, ecco come cambia il quartiere

Un pacchetto da oltre 10 milioni di euro. Che porterà alla riqualificazione della zona mare di San Giuliano, uno dei quartieri di Rimini che nel corso degli anni ha pagato a caro prezzo la chiusura di strutture ricettive e lo sviluppo di situazioni di degrado. I fondi serviranno per realizzare nel quartiere sette progetti, iniziative che daranno un nuovo volto alla zona: dal prolungamento di una nuova zona del Parco del Mare allo sviluppo di un boulevard urbano nelle banchine del porto. L’accordo con l’avvio dei progetti rientranti nell’Atuss (Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile) è stato formalmente siglato tra Regione e Comune nel giardino dell’ex Hotel delle Nazioni, uno dei luoghi abbandonati che sta diventando un simbolo di ripartenza grazie all’impegno del Comitato Turistico di San Giuliano e dei gruppi Ci.Vi.Vo che hanno consentito di tornare a rendere usufruibile il giardino a due passi dal mare. A sottoscrivere il documento il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco Jamil Sadegholvaad.

I fondi a disposizione

Sono sette i progetti che hanno ricevuto nelle scorse settimane il via libera della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito di una programmazione condivisa col territorio. Cinque riguardano la riqualificazione urbana, a cui si aggiungono due laboratori sui temi digitale e blue economy. Potranno contare su 8 milioni e 470mila euro di contributo Fesr e Fse+ per un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro.

“Rimini di verde e di blu. Città di mare per l’economia verde e blu” è il tema della strategia Atuss di Rimini 2021-2027, che proietta al 2030 una visione della città che si rinnova, per una nuova attrattività turistica e urbana, all’insegna della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il boulevard in stile Parigi

Tra i progetti finanziati il Boulevard Blu Urbano, con l’adeguamento infrastrutturale e funzionale delle banchine dell’area portuale-fluviale, un’area degradata della città che viene rivitalizzata; Il Parco del Mare, che prevede due progetti, uno relativo alla rigenerazione urbana e completamento del lungomare di San Giuliano, e l’altro alla riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’arenile, con percorsi ciclopedonali, spazi pubblici ad uso sportivo e ludico, sistemi di accessibilità per persone disabili, impianti a basso impatto ambientale, all’interno di una infrastruttura verde, che restituisce ai luoghi la loro originaria vocazione naturalistica.

Lo scalo di alaggio e i capanni

Gli altri progetti si occupano della riqualificazione e messa in sicurezza dello scalo di alaggio (della rampa per le barche) nella sponda sinistra del Porto canale e la messa in sicurezza e adeguamento del capanno sulla sponda destra del canale di derivazione del fiume Marecchia, che sarà la sede sperimentale del Rimini Blu lab, finanziato dal progetto assieme al Laboratorio Rimini Tiberio.

Due laboratori

Il Laboratorio Rimini Tiberio, proseguirà nel proprio ruolo di hub locale dell’Agenda Digitale Regionale, con attività di divulgazione, formazione e sperimentazione sul tema di cultura digitale mentre Rimini Blue Lab, svilupperà attività educative con le scuole di ogni ordine e grado, eventi culturali e di sensibilizzazione, attività di partecipazione, volte a promuovere e sostenere la crescita culturale a tutto campo, in particolare tra i giovani e le categorie svantaggiate, sui temi e le nuove professioni dell’economia verde e blu.

L’idea di città

Una radicale rigenerazione urbana, che veda come pilastri lo stop al consumo di suolo e la rinaturalizzazione della città, integrata da una nuova mobilità. Sono gli obiettivi della strategia Atuss “Rimini, di verde e di blu. Città di mare per l’economia verde e blu” fortemente incentrati sulla sostenibilità urbana e sugli approcci all’economia verde e all’economia blu, intese nel senso più ampio.

La strategia Atuss 2021-2027 renderà quindi finalmente possibile completare la grande infrastruttura fisica verde e blu urbana che caratterizzerà la “cartolina” della città dei prossimi decenni, rafforzando il brand di Rimini quale terra di incontri e relazioni, dando una risposta articolata e sostenibile alle esigenze di natura, benessere, spazi, cultura e coesione sociale. Ciò sarà pienamente in linea con l’Agenda 2030 in tutte le sue dimensioni di sostenibilità, economica, sociale e ambientale, realizzando contestualmente un modello di governance coeso, anche con il protagonismo attivo delle nuove generazioni.